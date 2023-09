Zó herdenken Charles en Harry één jaar later het overlijden van koningin Elizabeth

Van een emotionele speech tot een spraakbericht op Instagram. De koninklijke familie laat deze dag niet zomaar aan zich voorbij gaan.

Speech van Harry

Prins Harry (38) herdenkt zijn oma tijdens een speech bij de uitreiking van de WellChild Awards in het Verenigd Koninkrijk, die in het teken staan van ernstig zieke kinderen. “Zoals jullie weten, kon ik vorig jaar niet bij de uitreiking aanwezig zijn, omdat mijn oma was overleden”, begint Harry.

Hij vervolgt: “Zoals jullie waarschijnlijk ook weten, zou zij de eerste persoon zijn geweest die erop stond dat ik toch naar jullie toe zou komen in plaats van naar haar toe te gaan. Dat is ook precies waarom ik weet dat ze, precies een jaar later, naar beneden kijkt en blij is dat we samen zo’n ongelofelijke gemeenschap in de schijnwerpers blijven zetten.”

Niet bij de herdenking

Harry is niet aanwezig bij de officiële herdenking van koningin Elizabeth in Balmoral Castle in Schotland, het voormalige buitenverblijf van de koningin en tevens de plek waar zij vorig jaar haar laatste adem uitblies. Wel bezocht hij eerder vandaag St George’s Chapel in Windsor, waar zijn oma en opa, prins Philip, samen begraven liggen. Meerdere leden van de koninklijke familie zouden hier vandaag langsgaan.

Een woordvoerder van Harry en Meghan liet eerder aan het Amerikaanse tijdschrift People weten dat het stel ‘privé’ stilstaat bij het overlijden van koningin Elizabeth.

Posted earlier today, Prince Harry leaving St George’s Chapel at Windsor, where #QueenElizabeth is buried alongside her beloved Philip on the anniversary of his grandmother’s death. A number of members of the Royal Family have been there privately today, I am told. https://t.co/lx9e3LW344 — Rebecca English (@RE_DailyMail) 8 september 2023

Speciaal spraakbericht van Charles

Koning Charles (74) stond op een heel andere en verrassende wijze stil bij het overlijden van zijn moeder. De koning deelde namelijk een spraakbericht op het officiële Instagramaccount van de koninklijke familie. Daarin noemt hij zijn moeder liefkozend ‘mummy’. In een video bij het spraakbericht zijn verschillende foto’s te zien van Elizabeth door de jaren heen.

“Het is precies een jaar geleden dat Hare Majesteit overleed en ik de troon van haar overnam”, horen we de koning zeggen. “We denken met veel liefde terug aan haar lange leven, toegewijde dienstbaarheid en alles wat ze voor zoveel van ons betekende. Ik ben ook ontzettend dankbaar voor de liefde en de steun die ik en mijn vrouw hebben gekregen tijdens het afgelopen jaar. Wij zullen er alles aan doen om voor jullie klaar te staan.”

