Zó leerde prins Harry zijn grote liefde Meghan kennen: “Wat een plottwist”

Je zou denken dat prins Harry (38) zijn oog misschien voor het eerst op Meghan Markle (41) viel toen hij een aflevering van Suits keek, maar niets blijkt minder waar. In de Netflix-documentaire Harry & Meghan onthult hij dat hij Meghan voor het eerst in een wel héél bijzonder filmpje op Instagram zag en op slag geïntrigeerd was.