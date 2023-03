Zo moeder, zo dochter: dít is het geheime talent van prinses Charlotte

Niet alleen verschijnt prinses Charlotte soms in matchende outfits met haar moeder Kate, ook blijkt ze net zo lenig.

Prinses Charlotte in de spagaat

Tijdens een bezoek aan het Aberavon Leisure and Fitness Centre in Port Talbot vraagt Kate aan de kinderen of ze een spagaat kunnen doen. “Ik kon het toen ik klein was, maar nu moet ik blijven oefenen”, aldus de prinses. Als één van de kinderen een spagaat voordoet, moet Kate denken aan haar eigen dochter. “Mijn kleine meid doet dat ook graag”, vertelt ze over prinses Charlotte.

Paardrijden

Eerder werd al bekend dat de zevenjarige dochter van William en Kate dol is op turnen. Ook paardrijden is een belangrijke hobby van de prinses. Daarin lijkt ze op wijlen haar grootmoeder, koningin Elizabeth.

Sportieve genen

Charlotte is niet de enige sportieve telg uit het gezin. Eerder bleek dat prins George (9) net als zijn oom Harry uitblinkt in déze sport.

Bron: Beaumonde.nl