Zó paste Kate Middleton lastminute haar kerstkaart aan om koningin Elizabeth te eren Beeld Samir Hussein/WireImage

Britse royals

Zó paste Kate Middleton lastminute haar kerstkaart aan om koningin Elizabeth te eren

Kate Middleton (40) stuurde onlangs uitnodigingen de deur uit voor het jaarlijkse Christmas carol-concert in Westminster Abbey en gaf een persoonlijke touch aan de kaart. Ontwerper Aurelie Baudrey Palmer vertelt in een interview met Hello! Magazine dat Kate een bijzonder verzoek voor haar had.