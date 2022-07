Zó reageerde prins Charles op zijn eerste ontmoeting met kleindochter Lilibet

En het lijkt erop dat alles, ondanks de aanhoudende spanningen tussen vader en zoon, goed is verlopen.

Eerste ontmoeting tussen Charles en Lilibet

Prins Charles moest maar liefst een jaar wachten, maar begin juni kon hij zijn kleindochter Lilibet dan echt ontmoeten. De ontmoeting zou er behoorlijk emotioneel aan toe zijn gegaan. De reünie vond plaats toen Harry en Meghan afgelopen maand weer in Engeland waren voor het 70-jarig troonjubileum van koningin Elizabeth.

Speciaal moment

Sinds Harry en Meghan een stap terug deden als senior leden van de Britse koninklijke familie, woont het stel in Californië. Hierdoor zijn ze een stuk minder vaak in Harry’s geboorteland. Prins Charles keek er dan ook erg naar uit om zijn twee kleinkinderen weer te zien. “De kroonprins had zijn kleinzoon Archie (3) al een tijdje niet meer gezien, dus het was erg speciaal om weer wat tijd met hem te hebben”, vertelt een koninklijke bron aan People. “Charles had Lilibet, zijn kleindochter, nog niet ontmoet, dus het was voor hem heel emotioneel om haar voor het eerst te zien.” Hij vond het geweldig om de hele familie samen te hebben, ook al was het maar voor korte duur.

Familiebezoek met Lilibet

Lilibet is geboren op 4 juni 2021 en aangezien het jubileum van Elizabeth begin juni werd gevierd, werd hetzelfde weekend ook feestje georganiseerd voor Lilibets eerste verjaardag. De kleine meid zou toen ook haar overgrootmoeder, queen Elizabeth, voor het eerst hebben ontmoet tijdens haar verjaardag bij Frogmore Cottage, waar Meghan en prins Harry verbleven toen ze in Engeland waren. Al zeggen sommige bronnen dat het koppel de koningin afgelopen april al in het geniep heeft gezien, toen de hertog en hertogin van Sussex een pitstop maakten in Engeland voordat ze naar Nederland afreisden voor de Invictus Games.

