Zo trouwden Elizabeth en Philip precies 75 jaar geleden

Koningin Elizabeth overleed in september dit jaar, prins Philip vorig jaar. Helaas haalden ze niet hun albasten huwelijk van 75 jaar. Het gouden huwelijk toen ze 70 jaar getrouwd waren, konden ze nog wel samen uitgebreid vieren.

Heide als thema

Philip had Elizabeth met een driekaraats diamant het jaar ervoor ten huwelijk gevraagd. In de zomer van 1947 volgde de bekendmaking van hun verloving. Het iconische huwelijk op 20 november 1947 had het thema ‘heide’. De gasten kregen allemaal een takje witte heide, gebonden in een zilverkleurig lint. Een eenvoudig aandenken aan deze historische dag.

Beeld Getty Images

Juliana en Bernhard

Elizabeth had acht bruidsmeisjes, onder wie zus prinses Margaret. Er waren veel internationale royals en andere gasten uitgenodigd. Namen Nederland waren prinses Juliana en prins Bernhard aanwezig,

Elizabeth droeg een jurk van ontwerper Normal Hartnell, geïnspireerd op een schilderij van kunstenaar Botticelli. De jurk had kristallen en parels en een sleep van 4,5 meter.

Beeld Getty Images

Het werd het langste huwelijk tot nu toe binnen de geschiedenis van het Britse koninkrijk.

Beeld Getty Images

Beeld Getty Images

Beeld Getty Images

Bekijk ook de mooiste foto’s van het hechte paar door de jaren heen.

Bron: NU.nl/Royal Central