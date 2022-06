Zo viert de kleine Lilibet Diana dit weekend haar verjaardag

De dochter van prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle viert zaterdag namelijk haar allereerste verjaardag.

Lilibet Diana mag eerste kaarsje uitblazen

Lilibet werd vorig jaar zomer geboren in Californië en sindsdien werd er weinig van haar vernomen. Haar ouders willen haar namelijk zo veel mogelijk buiten de schijnwerpers laten opgroeien.

Felicitaties van William en Kate

De kleine Lili viert haar verjaardag niet thuis, maar in Groot-Brittannië. Het is de eerste keer dat ze op bezoek is bij haar familie aan de andere kant van de oceaan. Harry en Meghan zijn namelijk met hun kinderen overgevlogen voor het jubileum van koningin Elizabeth.

Lili’s oom en tante, prins William en hertogin Kate, kunnen helaas niet op het partijtje van Lili zijn. Zij zijn namelijk in Cardiff Castle, in Wales. De Cambridges hebben hun nichtje wel via Twitter gefeliciteerd.

“We wensen Lilibet, die vandaag één wordt, een heel fijne verjaardag”, laten de hertog en hertogin van Cambridge weten.

Wishing a very happy birthday to Lilibet, turning one today! 🎈 — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) 4 juni 2022

Ook Lili’s opa, prins Charles en zijn vrouw hertogin Camilla brengen hun felicitaties over via Twitter. “We wensen Lilibet een heel fijne eerste verjaardag vandaag”, schrijven zij.

Wishing Lilibet a very happy 1st birthday today! 🎂 — The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) 4 juni 2022

Koningin Elizabeth ziet Lilibet eindelijk

Of het vandaag gebeurt of op een ander moment is niet duidelijk, maar queen Elizabeth zal eindelijk persoonlijk kennis kunnen maken met haar achterkleindochter. Tot nu toe zag ze Lili alleen tijdens het videobellen en op foto’s, maar ze keek er erg naar uit om het meisje in het echt te zien.

Haar achterkleinkinderen betekenen veel voor haar. En dan is Lili natuurlijk ook nog vernoemd naar de koningin.

Bron: Twitter