Zó zag Camilla Parker Bowles er vroeger uit

Zo zag Camilla eruit in haar jonge jaren.

Relatie met Charles

Camilla leerde prins Charles kennen in 1972. Het stel kreeg een relatie, maar omdat Charles niet op zijn knieën ging, besloot Camilla verder te gaan met legerofficier Andrew Parker Bowles. Met hem kreeg ze twee kinderen. Charles trouwde met Diana en stichtte met haar een gezin. Maar Charles en Camilla bleven elkaar ontmoeten...

Camilla en Andrew op hun trouwdag in 1973. Beeld Getty Images

Scheiding

Charles en Diana besloten in 1992 uit elkaar te gaan, al duurde het tot 1996 voor de scheidingspapieren officieel getekend waren. Toen Andrew erachter kwam dat Camilla tijdens hun huwelijk een affaire had met Charles, besloot ook hij om het huwelijk te beëindigen. Hij hertrouwde daarna snel met zijn minnares.

Camilla en Charles bij een polowedstrijd. Beeld Getty Images

Huwelijk

De Britse roddelpers gaf Camilla de schuld van het mislukken van het zogenaamde 'sprookjeshuwelijk' tussen Charles en Diana. Toen de prinses in 1997 verongelukte, bleef Camilla maandenlang uit de openbaarheid. Na het overlijden van Diana werden Charles en Camilla steeds vaker samen gezien. In 2000 ontmoette ze voor het eerst haar toekomstige schoonmoeder Elizabeth en in 2005 kondigde Charles aan dat hij en Camilla gingen trouwen.

Charles en Camilla in 1979.

Bron: Independent.