Zó zag de moeder van prinses Diana eruit

Ze was de moeder van een van de meest iconische vrouwen die het Verenigd Koninklijk ooit gekend heeft, maar het leven van Frances Shand Kydd zelf was best tragisch.

De moeder van prinses Diana

Ze trouwde op 18-jarige leeftijd met de vader van Diana, die 12 jaar ouder was dan zij. Het was een liefdeloos huwelijk. Ze kregen samen drie dochters, maar er was veel druk om een zoon te krijgen, een stamhouder. Toen Frances eindelijk zwanger raakte van zoontje John, gebeurde er bij de geboorte iets tragisch: hij overleed enkele uren nadat hij ter wereld was gekomen. Haar schoonfamilie verweet het haar en wilde dat ze zich medisch zou laten onderzoeken om te kijken wat er mis was.

Tegen het huwelijk met Charles

Het was het begin van het einde van het huwelijk tussen de ouders van Diana. Toen Diana 8 jaar was, gingen ze definitief uit elkaar. Frances trouwde later met Peter Shand Kydd, die haar uiteindelijk verliet voor een jongere vrouw. Geluk in de liefde had Frances dus niet. Naar verluidt zou ze om die reden ook niet achter het huwelijk tussen Diana en Charles hebben gestaan. Ze vond het niks dat haar dochter, net als zijzelf, met een man trouwde die veel ouder was. Ze vond het ook te overhaast en was bang dat het huwelijk zou mislukken.

Verslechterde band

Het huwelijk, dat er uiteraard toch kwam, heeft de band tussen Diana en haar moeder verslechterd. Diana vertelde ooit aan journalist Andrew Morton: “Mijn moeder liet me verschrikkelijk in de steek met de bruiloft. Ze bleef maar huilen. Ze zei dat ze niet met de druk om kon gaan. Ik heb haar vervolgens drie of vier jaar niet gesproken. Ik werd gek van haar. Ik was degene die sterk bleef en zij was degene die voortdurend moest huilen.”

Overlijden Diana

Toen Diana in 1997 overleed bij een auto-ongeluk in Parijs, was de relatie met haar moeder zeer bekoeld. Frances had verwacht dat hun breuk tijdelijk zou zijn, maar er is nooit meer een kans gekomen om het goed te maken.

Zo zag Frances Shand Kydd eruit:

De ouders van Diana tijdens hun bruiloft in 1954. In 1969 strandde het huwelijk. Beeld Getty Images

De moeder van Diana samen met prins Philip bij de bruiloft van Diana en Charles in 1981. Beeld Getty Images

Diana en haar moeder bij de bruiloft van Diana's broer in 1989. Beeld Getty Images

Diana met zoon Harry aan de hand en haar moeder bij een familieaangelegenheid in 1989. Beeld Getty Images

Prinses Diana en haar moeder in 1993 op Wimbledon. Beeld Getty Images

Bron: HLN, The Sun