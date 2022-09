Zo zagen we koningin Elizabeth het liefst

Als moeder met haar kinderen en kleinkinderen, als staatshoofd, dansend, lachend of met haar geliefde Philip. Vaak zag ze de humor van een situatie wel in maar ze liet anderen altijd in hun waarde. Het verhaal achter de mooiste foto’s.

Claudia Witteveen Bettmann Archive

Met prins Charles, 1969

Door zijn tikje verlegen aard, wisten Elizabeth en Philip niet altijd wat ze aan moesten met hun oudste zoon. Hij leek soms wel verwisseld bij de geboorte, zo anders was hij dan zijn rechtdoorzee ouders (en zijn zusje Anne). Dat zorgde voor spanningen, zeker in zijn puberteit en studentenjaren. Maar zoals die dingen gaan, kwam het daarna allemaal alsnog goed. Zeker toen Camilla in beeld kwam en Charles in de ogen van zijn moeder eindelijk zichzelf durfde te zijn. “Aan haar zijde werd hij zijn echte ik, gepassioneerd en creatief”, deelde Elizabeth in een speech voor Charles’ 70e verjaardag.

The Duke of Edinburgh dances with his wife, Princess Elizabeth, at a square dance held in their honour in Ottawa, by Governor General Viscount Alexander, 17th October 1951. The dance was one of the events arranged during their Canadian tour. (Photo by Keystone/Hulton Archive/Getty Images) Beeld Getty Images

Dansend met Philip, 1951

Als staatshoofd mocht Elizabeth haar landgenoten graag op enige afstand houden. Over haar privéleven en hobby’s hoorde je haar niet, haar liefde voor haar honden daargelaten. Maar tussen de regels door viel altijd duidelijk te lezen hoeveel ze hield van dansen. Tijdens staatsbezoeken, zoals hier in Canada. Op Balmoral, waar ze elke zomer dansavonden organiseerde. Ze zou zelfs dolgraag naar Strictly Come Dancing hebben gekeken, het Britse antwoord op Dancing With The Stars. Dat ze als tiener de kans maar zelden kreeg om onbespied een dansje te wagen, zal daar vast iets mee te maken hebben gehad.

Queen Elizabeth watches her son Prince Charles driving in a toy car on the grounds of Balmoral Castle. (Photo by © Hulton-Deutsch Collection/CORBIS/Corbis via Getty Images) Beeld Corbis via Getty Images

Met Charles op Balmoral, 1952

Het jaar 1952 was voor Elizabeth een tranentrekker. Niet alleen verloor ze haar geliefde vader veel te vroeg (hij werd maar 56), daardoor werd ze ook nog eens veel eerder dan ze had gehoopt koningin. Ze was nog maar 25, moeder van twee jonge kinderen. Haar eerste zomervakantie op Balmoral dat jaar was er dan ook een van schipperen. Tussen haar niet aflatende werk en haar gezin. En tussen haar wens om even met rust gelaten te worden en de roep om voor haar land een perfect plaatje neer te zetten.

Queen Elizabeth II and Prince Philip, Duke of Edinburgh with their children, Prince Andrew (centre), Princess Anne (left) and Charles, Prince of Wales sitting on a picnic rug outside Balmoral Castle in Scotland, 8th September 1960. (Photo by Keystone/Hulton Archive/Getty Images) Beeld Getty Images

Met het hele gezin op Balmoral, 1960

Tegen de tijd dat haar ‘tweede leg’ zich aanbood, was Elizabeth een stuk meer gesetteld in haar rol als vorstin. Met zoons Andrew (hier zes maanden oud) en Edward (die in 1964 werd geboren) wilde ze het anders doen. Ze was aanweziger. Genoot meer van hun jonge jaren. Ook hier weer op Balmoral, de plek waar ze volgens haar familie het gelukkigst was.

Queen Elizabeth II and her husband Prince Philip, Duke of Edinburgh in happy mood during their visit to Bathurst in the West African country of Gambia December 1961 (Photo by mirrorpix/Mirrorpix/Mirrorpix via Getty Images) Beeld Mirrorpix via Getty Images

Met Philip in Gambia, 1961

In Afrika was Elizabeth in haar element. Ze kwam er graag en vaak, en was er vaak in opperbeste stemming. Zoals hier, in Gambia. Waar ze tijdens een dorpsbezoek een wel héél bijzonder cadeau kreeg. Die zat, gelukkig maar, niet in de doos op de foto. Maar in het dorp Berending kreeg de koningin tijdens deze reis een jonge krokodil gepresenteerd, in een koekblik. Een cadeautje voor de jonge prins Andrew. Wat ze ermee moest wist ze niet, dus gaf ze het beestje famously over aan haar secretaris Martin Charteris. Die het dier de rest van de reis in leven hield in zijn bad. Thuis in Londen zou het dier over zijn gebracht naar London Zoo.

BALMORAL, SCOTLAND - 1974: HM Queen Elizabeth II and Prince Philip, Duke of Edinburgh relax with their corgis and a newspaper at Balmoral Castle in 1974 in Balmoral, Scotland. (Photo by Anwar Hussein/Getty Images) Beeld Getty Images

Met Philip op Balmoral, 1974

Wie denkt dat de koninklijke paleizen er altijd tiptop uitzagen, heeft het mis. De officiële vertrekken zijn één ding, maar de plekken waar de royal family echt leeft, daar gelden hele andere regels. Zeker op Balmoral, waar de focus lag op het buitenleven. Er lekker op uit met de honden (die natúúrlijk op de bank mochten), modder aan de laarzen, geen poespas. Een hoes over de bank om een kapotte stof te verdoezelen? Dat was op Balmoral héél normaal. Net zoals slijtplekken op het tapijt in veelgebruikte kamers.

31st October 1979: Members of the British Monarchy watching their corgis swim in a wood (left to right); The Prince Philip, Duke of Edinburgh, Prince Edward, Charles, Prince of Wales, Prince Andrew, Queen Elizabeth II, Princess Anne and Peter Phillips, holding his mother's hand. (Photo by Central Press/Getty Images) Beeld Getty Images

Royal Dog Walk, 1979

Die honden die achter gesloten deuren in de paleizen regeerden, dat waren natuurlijk corgi’s en dorgi’s (een mix van een teckel – dachshund in het Engels – en een corgi). Queen Elizabeth stond erom bekend. Haar honden waren familie voor haar. Letterlijk, want decennialang had ze corgi’s die afstamden van haar allereerste eigen corgi, Susan. Waar de queen ging, gingen haar corgi’s. Gelukkig deelde haar gezin die passie: de twee laatste corgi’s van Elizabeth wonen nu bij prins Andrew en ook koning Charles (en gelukkig: ook Camilla) is een echt hondenmens.

President Reagan laughs following a joke by Queen Elizabeth II, who commented on the lousy California weather she has experienced since her arrival to the States. The British Queen is delivering a brief address during a state dinner held at the De Young Museum in San Francisco. (Photo by Bettmann/Getty Images) Beeld Bettmann Archive

Met president Reagan, 1983

Koningin Elizabeth was misschien wel de enige vrouw op aarde die beroemder was dan Amerikaanse presidenten. Zelfs presidenten die begonnen waren als filmster. Ze werd in elk geval vol ontzag onthaald door de Reagans toen ze in 1983 Californië aandeed. Waar Her Majesty unimpressed bleek, vooral over het weer. Snedig meldde ze in haar speech tijdens een officieel diner: “Ik wist wel dat Amerikanen veel tradities van ons Britten hadden overgenomen. Ik wist niet dat het weer daar ook bij hoorde.”

D 42019-01 Queen Elizabeth II. OBLIGATORY CREDIT - CAMERA PRESS/ROTA. NOT TO BE USED IN THE UK FOR 28 DAYS FROM:09/11/2004. HM Queen Elizabeth II pictured 09/11/2004 during a visit to Howe Barracks in Canterbury, Kent, home to the 1st Battalion of the Argyll and Sutherland Highlanders, where she presented medals earned for operational service in Iraq. The Queen is the Colonel-in-Chief of the Argyll and Sutherland Highlanders. foto: Camera Press / Hollandse Hoogte Beeld ANP / Camera Press Ltd

Met het bataljon, 2004

Buiten dat ze dól was op mannen in kilts, was koningin Elizabeth ook dol op het leger. Ze diende zelf ook, in de Tweede Wereldoorlog. Geen wonder dat ze niet te imponeren was door een hoe grote groep mannen dan ook. Het was eerder andersom: Elizabeth was al sinds 1950 de colonel-in-chief van deze specifieke groep soldaten, de Argylls. Een aantal van hen droeg ook haar kist Holyroodhouse in Edinburgh in.

LONDON: Queen Elizabeth II gets a fit of the giggles as she walks past her husband Prince Philip, the Duke of Edinburgh who is standing to attention in his uniform and bearskin hat at Buckingham Palace in 2005. (Photo by Anwar Hussein/Getty Images) Beeld Getty Images

Met Philip bij Buckingham Palace, 2003

Vorig jaar nog ging koningin Elizabeth viral met deze foto. Het was daags na de dood van prins Philip dat deze uit de archieven werd gehaald. De claim: op dit plaatje heeft Philip zich verkleed als guard om Elizabeth aan het lachen te krijgen. Dat laatste lukte, maar helaas is het verder niet waar. Philip droeg als kolonel van de grenadiers veel vaker het uniform en Elizabeth lacht niet om hem, maar om iets wat elders gebeurt. Evengoed was het welbekend dat Philip zijn echtgenoot vreselijk aan het lachen kon krijgen met zijn botte, vaak schuine grappen.

BERLIN, GERMANY - JUNE 23: (EDITORS NOTE: This image was processed using digital filters) Queen Elizabeth II and Prince Philip, Duke of Edinburgh, watch a fly past after arriving at Tegel airport on the first of their four-day visit to Germany on June 23, 2015 in Berlin, Germany. The Queen and Prince Philip are scheduled to visit Berlin, Frankfurt and the concentration camp memorial at Bergen-Belsen during their trip, which is their first since 2004. (Photo by Chris Jackson/Getty Images) Beeld Getty Images

Met Philip in 2015

Niemand maakte Elizabeth zo gelukkig als Philip, dat wist ze al op haar dertiende toen ze hem brieven begon te schrijven, altijd met een foto van haar droomprins op haar bureau. Het was voor de onafhankelijke Philip best even wennen dat hij altijd een paar passen achter zijn vrouw moest lopen, maar privé leiden de twee hun levens ferm zij aan zij. Dat leverde wel eens strubbelingen op (Philip kon vreselijk temperamentvol zijn, om van geruchten over affaires nog maar te zwijgen), maar uiteindelijk hou je het niet voor niets 73 jaar met elkaar vol. Of zoals Philip het zelf omschreef in zijn speech na vijftig jaar huwelijk: “De voornaamste les die wij geleerd hebben, is dat tolerantie een essentieel ingrediënt is voor een gelukkig huwelijk. En neem maar van mij aan: de koningin heeft tolerantie te over.”

Former South African President Nelson Mandela joins English Queen Elizabeth II for tea at Buckingham Palace. (Photo by Ken Goff/Getty Images) Beeld Getty Images

Met Nelson Mandela, 2000

Bondgenoten, zo zou je Elizabeth en Nelson Mandela genoemd kunnen hebben. Ze waren allebei wereldberoemde wereldleiders. Maar bovenal waren ze vrienden. “Ze deelden hun dienstbaarheid, hun roeping”, aldus Zelda la Grange, jarenlang secretaris van Mandela. “Ze respecteerden elkaar diep en dat schepte een enorme band.”

LONDON - MAY 24: (L-R) Queen Elizabeth II, US President Barack Obama, Michelle Obama and Prince Philip, Duke of Edinburgh arrive for a state banquet at Buckingham Palace on May 24, 2011 in London, England. (Photo by Rota/Anwar Hussein/Getty Images) * Beeld Getty Images

Met de Obama’s, 2011

Politieke voorkeuren zal een koningin nooit uitspreken, maar het was altijd wel duidelijk dat Elizabeth dól was op de Obama’s. Dat blijkt ook wel uit deze anekdote die Barack Obama in de laatste dagen deelde. “Toen mijn schoonmoeder en mijn dochters in mijn tweede jaar als president naar Londen gingen, werden ze uitgenodigd om thee te komen drinken met de koningin. Malia van elf, Sasha van acht en mijn schoonmoeder, een secretaresse die haar hele leven in Chicago heeft gewoond, zaten ineens tegenover de koningin van Engeland. Ze heeft zelfs nog met ze in een koets over de paleisgronden gereden. Zonder dat iemand het ooit wist. Dat was gewoon iets wat ze deed.”

BRAEMAR, SCOTLAND - SEPTEMBER 02: Queen Elizabeth II and Prince Philip, Duke of Edinburgh attend the 2017 Braemar Highland Gathering at The Princess Royal and Duke of Fife Memorial Park on September 2, 2017 in Braemar, Scotland. (Photo by Samir Hussein/Samir Hussein/WireImage) Beeld Getty Images

Met Philip bij de Braemar Games, 2017

Naarmate ze ouder werd, moest er soms iets wijken op de agenda. Maar nooit of te nimmer was dat de Braemar Highland Gathering. Het was vaste prik tijdens haar zomervakantie in Schotland dat ze de Highland Games daar aanschouwde, met prins Philip of prins Charles aan haar zijde. Dit jaar miste ze het wél, achteraf een teken dat het echt niet goed met haar ging.

ABERDEEN, SCOTLAND - SEPTEMBER 06: Queen Elizabeth II waits in the Drawing Room before receiving newly elected leader of the Conservative party Liz Truss at Balmoral Castle for an audience where she will be invited to become Prime Minister and form a new government on September 6, 2022 in Aberdeen, Scotland. The Queen broke with the tradition of meeting the new prime minister and Buckingham Palace, after needing to remain at Balmoral Castle due to mobility issues. (Photo by Jane Barlow - WPA Pool/Getty Images) Beeld Getty Images

De laatste foto op Balmoral, 2022

Ze had altijd beloofd haar hele leven haar land te dienen. En dat is ook precies wat ze deed. Op dinsdag 6 september, twee dagen voor haar dood, ontving ze op Balmoral nog de voormalig premier Boris Johnson en zijn vrouw, en later die dag de inkomende premier Liz Truss. Frêler dan ooit, maar met een lach op haar gezicht, maakte ze nog grapjes met de fotograaf. Het zouden foto’s worden die voor eeuwig de geschiedenisboeken in gingen. Mooiere foto’s kunnen we ons haast niet voorstellen.

