Zo zal de door William en Kate geleide herdenking van koningin Elizabeth eruitzien

De herdenkingsdienst wordt gehouden in Balmoral Castle in Schotland, het voormalige buitenverblijf van koningin Elizabeth en tevens de plek waar zij vorig jaar haar laatste adem uitblies. William en Kate leiden de officiële herdenking. Veel beelden en informatie daarvan hoeven we echter niet te verwachten. Naar verwachting zal het eerbetoon ‘privé en stilletjes’ verlopen.

Herdenking koningin Elizabeth

Koningin Elizabeth zat ruim zeventig jaar op de troon. Haar overlijden markeerde dan ook het einde van een tijdperk. Verwacht wordt dat tijdens het eerbetoon zowel wordt teruggeblikt als vooruit wordt gekeken naar een nieuwe tijd.

Deze royals zijn wel en níet uitgenodigd

Behalve William en Kate zijn natuurlijk Charles en Camilla bij de herdenkingsdienst aanwezig. Ook de controversiële prins Andrew, het derde kind van de koningin, en zijn ex-vrouw Sarah Ferguson ontvingen een uitnodiging. Harry en Meghan zijn daarentegen zeker weten niet aanwezig bij de herdenking. Zij reizen op die dag namelijk naar Düsseldorf af voor het sportevenement Invictus Games, bedoeld voor militairen en veteranen.

Bron: Beaumonde.nl