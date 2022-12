Zo zien de eerste bankbiljetten met koning Charles eruit

Bij een nieuwe vorst horen nieuwe bankbiljetten, dus het was een kwestie van tijd. Vandaag onthulde de Bank of England hoe de briefjes met koning Charles eruit komen te zien.

Op alle biljetten van vijf, tien, twintig en vijftig pond prijkt vanaf half 2024 het hoofd van koning Charles, zowel op de voorkant als in het doorzichtige veiligheidsvenster. Aan het ontwerp, zoals we dat kennen van de briefjes uit de tijd van koningin Elizabeth, is niets veranderd. Opvallend is de verjongingskuur die koning Charles lijkt te hebben ondergaan. Op papier ziet hij er al gauw een jaar of twintig jonger uit dan de 74 jaar die hij daadwerkelijk is; de grootste plooien in zijn gezicht zijn netjes gladgestreken. Mooi meegenomen voor ’m. Hieronder zie je het eindresultaat:

Over je oude Elizabeth-briefjes hoef je je overigens geen zorgen te maken, die blijven gewoon een wettig betaalmiddel. Pas als ze versleten of beschadigd zijn, worden ze definitief uit de roulatie gehaald. Met de nagedachtenis aan de onlangs overleden vorstin wordt zorgvuldiger omgegaan. Met kerst houden Charles en Camilla de herinnering aan haar op déze manier levend.

Op Charles gemunt

Voor wie geen anderhalf jaar kan wachten én binnenkort een tripje naar het Verenigd Koninkrijk op de planning heeft staan, hebben we heuglijk nieuws: de eerste munten met de beeltenis van Charles zijn namelijk al in gebruik. Grote kans dus, dat je die tegenkomt als je je pintje in de pub cash afrekent.

Bron: ANP