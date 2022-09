Zo zien de kinderen van koningin-gemalin Camilla eruit

Camilla was van 1973 tot 1994 getrouwd met Andrew Parker Bowles. Ze kregen samen twee kinderen, Tom en Laura.

Dit zijn de kinderen van Camilla

Wie is Tom Parker Bowles?

Tom Parker Powles, de zoon van Camilla Beeld Dave Benett/Getty Images

Tom is het oudste kind van Camilla en is momenteel 47 jaar. Hij werkt als een restaurant-recensent, heeft meerdere kookboeken geschreven en heeft ook weleens als jurylid opgetreden in Britse kook-realityshows. Tom heeft twee kinderen met zijn ex-vrouw Sara Buys. Hun dochter Lola is in 2007 geboren en hun zoon Freddy in 2010. Na zijn scheiding van Sara vond Tom opnieuw de liefde bij journalist Alice Procope, maar zij overleed twee jaar na hun ontmoeting op 42-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Het is niet bekend of hij momenteel een nieuwe vriendin heeft.

Tom is dus de stiefzoon van koning Charles, maar tegelijkertijd ook zijn petekind. Charles was vroeger, voordat hij en Camilla een relatie kregen, namelijk erg goed bevriend met haar en haar man Andrew. Zó goed zelfs, dat zij hem kozen als peetvader voor hun eerstgeborene.

Wie is Laura Lopes?

Camilla met haar dochter Laura Beeld Getty Images

Over Laura Lopes, het tweede kind van Camilla en Andrew, is een stuk minder bekend. Zij blijft graag uit de spotlights en verschijnt dan ook niet vaak in het openbaar met haar moeder. Best een opgave, zeker als je moeder koningin-gemalin is. Wat we wel weten is dat ze de mede-oprichter is van Eleven, een kunstgalerie in Londen. Ze is getrouwd met Harry Lopes, een voormalig Calvin Klein-model dat tegenwoordig als accountant zijn geld verdient.

Krijgen Tom en Laura nu eigenlijk ook koninklijke titels? Je hoort het in deze video:

Bron: Town & Country