Zó zien de munten met het portret van koning Charles III eruit

Over enkele maanden zullen ze in de handen van de Britten liggen, maar de munten werden wel alvast onthuld door the Royal Mint, de instantie die verantwoordelijk is voor het slaan van Britse munt.

Links of rechts

Het portret is ontworpen door beeldhouwer Martin Jennings. Volgens een Britse traditie kijken vorsten op de munt de andere richting uit dan hun voorganger. Dat betekent dat Charles naar links kijkt op de munten, zijn moeder had haar blik namelijk naar rechts gericht.

Speciale munten Charles

De bedoeling is dat de Britten de nieuwe ponden nog voor kerstmis in handen zullen hebben. Het portret van de koning zal voor het eerst verschijnen op speciale herdenkingsmunten van 5 pond en 50 pence.

27 miljard munten met the queen

Aangezien munten zo’n twintig jaar meegaan en begin dit jaar nog een speciale herdenkingsmunt in verband met het 70-jarige jubileum van koningin Elizabeth is verschenen, zal het nog wel even duren voordat de 27 miljard munten met de overleden koningin erop zijn verdwenen. De komende jaren zullen de munten met het portret van Charles dus naast die van zijn moeder circuleren. Alleen de munten die versleten of beschadigd zijn, pikt the Royal Mint er tussenuit.

Even geduld met de bankbiljetten

De bankbiljetten met het portret van koning Charles III laten iets langer op zich wachten. De nieuwe geldbriefjes worden naar verwachting tegen het einde van het jaar onthuld. Deze zullen sowieso pas halverwege 2024 in omloop komen. Dat maakte de Bank of England eerder deze week bekend.

De officiële munt met het portret van koning Charles III. Beeld ANP

The Royal Mint met het portret van de nieuwe koning Charles III. Beeld ANP

De officiële munten met het portret van koning Charles III. Beeld ANP

