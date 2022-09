Zo ziet de grafsteen van koningin Elizabeth eruit

Het is alweer bijna tweeënhalve week geleden dat Elizabeth op 96-jarige leeftijd stierf. Sindsdien heeft elke dag in het teken gestaan van haar overlijden. Bij Libelle wijdden we zelfs een hele special aan haar leven. Verder schreven we onder andere over hoe we haar het liefst zagen, over haar schandalen en dieptepunten en over haar als stijlicoon. Vandaag komt daar nog dingetje bij, namelijk: de onthulling van haar grafsteen.

Foto van grafsteen Elizabeth vrijgegeven

“Vandaag is een foto vrijgegeven van de steen die is geplaatst in de King George VI Memorial Chapel, nadat de naam van Hare Majesteit Koningin Elizabeth is gegraveerd. De King George VI Memorial Chapel bevindt zich binnen de muren van de St. George’s Chapel in Windsor”, schrijft het paleis bij een foto van de grafsteen.

Steen compleet

Op de zwarte marmeren steen zijn in totaal vier namen te zien. De bovenste is die van George VI, de vader van Elizabeth. Direct daaronder staat haar moeder Elizabeth gegraveerd. Aan de onderkant vallen de namen van Elizabeth zelf en haar man Philip te lezen. Die laatste overleed vorig jaar.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Buckingham Palace (@buckinghampalaceroyal) op 24 Sep 2022 om 12:53 PDT

