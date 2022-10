Zo ziet de kroning van koning Charles er waarschijnlijk uit

Toen Elizabeth in 1953 werd gekroond tot koningin was er een uitgebreide kroningsceremonie. Er kwamen meer dan achtduizend gasten uit de hele wereld naar Westminster Abbey. De kroning van de vorige maand overleden vorstin duurde ruim vier uur.

Kleinere gastenlijst

Zo’n lange ceremonie met zoveel mensen is in deze tijd bijna onmogelijk vanwege de veiligheidsvoorschriften. Charles zou daarom andere plannen hebben: hij wil de ceremonie terugbrengen naar ruim een uur. Blauwdrukken voor de plannen suggereren dat de gastenlijst wordt teruggebracht van achtduizend naar tweeduizend. De verwachting is dus dat honderden hooggeplaatste mensen te horen krijgen dat ze niet zijn uitgenodigd in Westminster Abbey.

Dresscode soepeler

Ook de dresscode is iets soepeler, schrijft de Britse krant Mail on Sunday. De krant spreekt van ‘lounge suits’: een minder formele outfit dan voorheen.

In de plannen staat verder dat de kroning waarschijnlijk religieus en cultureel diverser zal zijn, minder ceremoniële uitingen heeft en in meer moderne taal wordt uitgevoerd. Prins William krijgt waarschijnlijk een speciale rol tijdens de ceremonie. Welke dat is, blijft nog geheim.

Wel in de gouden koets

Bepaalde tradities blijven wel in stand. Zo behoort een ritje in de Britse gouden koets, de zogenaamde Gold State Coach uit 1762 zeker tot het programma.

Kroningsdatum Charles nog niet officieel

De datum 3 juni 2023 voor de kroning is dus nog niet officieel. Maar het zou een logische datum zijn, omdat het dan precies zeventig jaar geleden is dat Elizabeth II werd gekroond. In de afgelopen weken werden er al officiële munten met Charles’ beeltenis onthuld en officiële portretten van het koningspaar.

Bron: Mail on Sunday