EK-finale 2022

In de finale van het Europees Kampioenschap voetbal voor vrouwen neemt het Engelse team het op tegen Duitsland. Stadion Wembley in Londen is uitverkocht en er worden zo’n 90.000 toeschouwers verwacht. Mocht Engeland winnen, dan is dat hun eerste grote trofee in het damesvoetbal.

Koninklijke fans

De Engelse leeuwinnen hebben de afgelopen weken ontzettend goed gevoetbald. Dat levert hen veel fans op, waaronder een paar koninklijke fans. Prins William en zijn dochter Charlotte hebben het EK namelijk goed gevolgd en zijn ongelooflijk blij dat hun team in de finale staat.

Aanmoedigen

Om het vrouwenelftal aan te moedigen, delen vader en dochter een lief filmpje. “We willen allebei de Lionesses veel succes wensen voor vanavond. Jullie doen het verbazingwekkend goed in de competitie en we duimen de hele tijd voor jullie”, zegt prins William in de videoboodschap. Daar voegt prinses Charlotte nog aan toe: “Veel geluk. Ik hoop dat jullie winnen. Bye!” Och, wat zoet!

