Zóveel lijkt prinses Lilibeth van Sussex op haar vader

Prins Harry en zijn geliefde Meghan wonen alweer een tijdje aan de zonnige westkust van Amerika. Dinsdag barstte het daar van de festiviteiten, omdat het hele land Independence Day vierde. Dat leverde leuke kiekjes op van Harry en de kleine prinses Lilibeth. En dat is best bijzonder, want haar zien we niet zo vaak op foto's de laatste tijd.

Typisch Brits

De twee bezochten een 4th of July parade en hoewel Harry zich verschool achter een baseballpet en zonnebril, was Lilibeth juist goed te zien. Haar schattige outfitje verraadde zelfs dat ze een Britse prinses is. Preppy jurkjes met kraagjes en ruches, kniehoge kousen en schoenen met gesp zijn namelijk typische kledingstukken, waarin we ook de andere Britse koningskinderen vaak spotten. Zo viel Lilibeth behoorlijk op tussen de Amerikanen, die op de foto veelal gehuld zijn in sportieve kleding met zonneklep of pet.

Rossige lokken

Ook de onmiskenbare gelijkenis tussen Lilibeth en haar vader viel direct op. Lilibeth erfde niet de donkere lokken van haar moeder, maar precies dezelfde rossige tint van Harry.

Voor het eerst ‘prinses’

Begin dit jaar werd Lilibeth gedoopt en dat betekende een nieuwe fase. De aartsbisschop van Los Angeles, John Taylor, doopte het kleine meisje, zo berichtte het Britse koningshuis. In deze mededeling noemde het koningshuis Lilibeth voor het eerst publiekelijk prinses.

