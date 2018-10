De Dag Nadat - ik voor de tweede keer borstkanker kreeg

Henny (59) kreeg te horen kreeg dat ze voor de tweede keer borstkanker heeft. Ze maakte zich zorgen over haar eigen toekomst, maar ook over die van haar dochters. Zouden ze dragers zijn van het BCRA-gen?

Henny: “Vier weken nadat ik hoorde dat ik opnieuw borstkanker heb, was er goed nieuws: mijn ziekte is niet erfelijk en mijn dochters zijn geen dragers van het BRCA-gen. Dat was echt een opluchting, al was de strijd voor mij natuurlijk nog maar net begonnen.”

Rotziekte

“We zijn nu ruim vijf maanden verder en het gaat met name psychisch niet goed met me. Ik kan gewoon nog steeds niet bevatten dat die rotziekte terug is. In gesprekken met een psycholoog hoop ik mijn gevoelens weer een beetje op een rijtje te krijgen, al merk ik dat ik regelmatig dingen door elkaar haal over mijn ziekte dertien jaar geleden en nu.”

Hormoontherapie

“De tumor is inmiddels uit mijn borst gehaald en die is daarbij gespaard gebleven. Ook de bestralingen zijn inmiddels achter de rug, maar nu sta ik voor een levensgroot dilemma: om tumoren in de toekomst te voorkomen is het verstandig dat ik ook opnieuw een hormoontherapie krijg. Hier heb ik de vorige keer echter enorm onder geleden. Ik had veel pijn, was depressief en had een heel kort lontje. Ik vraag me af wat me meer kwaliteit van leven geeft: hormoontherapie en depressies of een grote kans op een nieuwe tumor en daardoor nooit meer onbevangen zijn.”

Al die lieve mensen

“Deze zware tijd wordt een stukje lichter door alle lieve mensen die ik om me heen heb verzameld. De dagen na het slechte nieuws stond het hele huis vol met bloemen en kaarten, nog steeds trouwens. En toen ik mijn vriendinnen vroeg wie er een keertje mee wilde naar de bestralingen omdat ik mijn man wilde ontlasten, werd er meteen een rooster gemaakt en ging er elke dag iemand anders met me mee. Dat zijn mooie momenten waarin je waardevolle gesprekken voert. Het maakt me een dankbaar mens.”

Beeld: iStock

