De dag nadat - ik niet werd uitgenodigd voor de bruiloft van mijn dochter

De band tussen Willy (56) en haar dochter Chantal verwaterde omdat het niet goed ging tussen Chantal en haar stiefvader. Hier lees je hoe het verder ging nadat Willy ontdekte dat ze niet was uitgenodigd voor de bruiloft van haar dochter. Ze besloot tóch te gaan.

“Ik ben die dag inderdaad naar de bruiloft van mijn dochter gegaan, samen met een vriendin. Doodeng vond ik het, op trillende benen stond ik op het plein voor het gemeentehuis. Zou ze blij zijn om me te zien of verpest ik haar dag door mijn aanwezigheid? Toen ik Chantal zag, wist ik meteen dat ik de juiste beslissing had gemaakt door wel te komen. Ze kwam direct op me af. We hebben elkaar stevig vastgehouden, met tranen in onze ogen. Ze was prachtig in haar bruidsjurk, ik had het voor geen goud willen missen om haar zo te zien.”

Oma

“Vanaf dat moment is ons contact steeds beter geworden en inmiddels is onze band hechter dan ooit. We hoeven elkaar maar even aan te kijken om elkaar te begrijpen. Inmiddels heeft Chantal twee prachtige kinderen gekregen en ik maak volledig deel uit van haar gezin. De geboorte van mijn kleinzoon was het mooiste moment uit mijn leven, ik was een van de eersten die hem vast mocht houden.”

Niet kiezen

“Ik ben enorm gegroeid als mens, stap voor stap ben ik meer van mezelf gaan houden en steeds vaker voor mezelf opgekomen. Voor mijn man is het wennen, ik zeg nu wat ik vind en waar het op staat. Ik ben niet langer die meegaande vrouw die hem in alles gelijk gaf. Maar daar mag hij mee dealen. Ik maak me niet meer druk om wat anderen vinden. Ik weet nu ook dat ik niet hoef te kiezen tussen mijn man en mijn dochter. Maar áls ik ooit voor de keuze gesteld word, is het makkelijk: ik kies onvoorwaardelijk voor mijn dochter. Zij staat voor mij op de eerste plek. Nooit zou ik haar weer willen missen.”

BEKIJK OOK DEZE VIDEO: De bruiloft van Laura werd extra speciaal dankzij haar jong dementerende moeder. In Mijn Trouwjurk vertelt ze haar verhaal.

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de Daily Update!

Tekst: Krista Izelaar. Beeld: iStock