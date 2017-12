De Dag Nadat - Ik hoorde dat mijn dochter hersenstamkanker heeft

Hier lees je hoe het verderging met Marjolein, nadat zij, haar man en hun dochter Maxine (3) bij de dokter waren geweest. Maxine had hersenstamkanker en de dokter vertelde dat ze nog maar enkele maanden te leven had.

Marjolein: ‘Maxine is vorig jaar op 28 april overleden: 3,5 maand nadat we hoorden dat ze hersenstamkanker had. Het verdriet om haar verlies is nog steeds afschuwelijk groot, maar ik heb voor mezelf wel een manier gevonden om er mee om te gaan. Ik probeer bij de dag te leven. Door in het nu te blijven kan ik het aan, als ik ga denken dat het gemis er over 10 jaar nog zal zijn, wordt het te groot.

Geen bestraling

Ik kan terugkijken op veel mooie momenten. We zijn op vakantie gegaan naar Tenerife, hebben K3 gezien en hebben veel uitjes gemaakt, zoals naar de Efteling met vrienden. Tijdens de vakantie in Tenerife hebben we besloten Maxine niet te laten bestralen. Ik keek naar haar terwijl ze in het zwembad speelde en dacht: “Dit is wat je nodig hebt. We moeten ervoor zorgen dat je nog zo veel mogelijk gaat genieten en ik ga je niet 6 weken in een bestralingsapparaat stoppen.” Een moeilijke beslissing, want tegelijkertijd wilde ik Maxine natuurlijk zo lang mogelijk bij me houden. Ik dacht ook: straks wordt er een behandeling gevonden en is Maxine daar door onze beslissing te laat voor. Maar voor Maxine was dit het beste.

Lak aan

Met kerst vorig jaar keek ik naar Tijn in het glazen huis. Tijn had dezelfde ziekte als Maxine. Ik vond het mooi dat hij aandacht vroeg voor hersenstamkanker, het voelde alsof hij dat ook een beetje voor Maxine deed. Tegelijkertijd kwam er ook weer zoveel boven en vond ik het zwaar. Ik heb wel een potje nagellak gekocht, maar dacht ook: Maxine krijg ik er niet mee terug. Ik herkende ook dingen van Maxine in Tijn: die wat oppervlakkige uitdrukking, het timide zijn. Het komt door de ziekte.

Behandeling

Door alle commotie rond Tijn dacht ik ook: straks wordt er nu wel een behandeling gevonden. Het zou zo zuur zijn geweest als het voor ons dan net te laat was. Soms werden de mogelijkheden in het nieuws te positief voorgesteld. Ik heb het nagevraagd bij de kinderneuroloog in het ziekenhuis, maar waarschijnlijk gaat het, jammer genoeg, echt nog heel lang duren voordat er een goede behandeling van hersenstamkanker is.”

Marjolein heeft een boek geschreven over het verlies van Maxine: Verdriet komt in stukjes.

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de Daily Update!

Interview: Rosa Koelemeijer. Beeld: iStock.