De Dag Nadat - mijn dochter vertelde dat ze een jongen wil worden

Hier kun je lezen hoe het verder ging nadat Muriels dochter Layla vertelde dat ze een jongen wilde worden.

Muriel: “Het is in februari 3 jaar geleden dat Lucas, toen nog Layla, me vertelde dat hij een jongen wilde worden. In de weken nadat hij me de brief geschreven had, heeft hij zich ingeschreven bij het VU en hebben we het nieuws aan onze omgeving verteld.”

Verrassend

“Ik vind het nog steeds ongelooflijk hoe positief er op het nieuws gereageerd werd. Van mijn vriendin Anja kreeg Lucas een kaart met de tekst ‘al ben je zwart, rood, grijs, groen of oranje: bedenk dat onze deur altijd voor je open staat’. Ook mijn broer en schoonzus, met wie Lucas een goede band heeft, en andere familieleden reageerden positief. Het meest verrassend vond ik de reacties op Lucas’ middelbare school. Pubers kunnen zo hard zijn voor elkaar, maar nu was het totaal omgedraaid. Ook van de leraren kreeg hij alle ruimte om zichzelf te kunnen uiten en bij de gymles kreeg hij zelfs een aparte kleedruimte.”

Nieuw paspoort

“Twee weken nadat Lucas ons het nieuws vertelde en we onze andere kinderen op de hoogte brachten, besloten we hem ook voortaan Lucas te noemen. Dat lukte natuurlijk niet van de een op de andere dag, maar inmiddels weet ik niet beter. Vorig jaar kreeg Lucas groen licht om zijn paspoort aan te passen bij de gemeente. Toen hebben we elkaar wel even stevig vastgepakt en blauwe slingers opgehangen. Voor Lucas was dit de ultieme erkenning: het is goed, hij mag echt een man worden.”

Mannenstem

“Op dit moment heeft Lucas een binder om zijn borsten plat te maken, is hij sinds een jaar aan de hormoonremmers en slikt hij sinds 8 maanden mannelijke hormonen. Door dat laatste heeft hij meer haargroei en een echte mannenstem, dat is heel mooi om te horen. Als Lucas 18 wordt in oktober dit jaar, volgt de operatie. Dan worden zijn borsten, baarmoeder en eierstokken verwijderd.”

Toekomst

“Het is voor Lucas psychisch zwaar dat het nog een tijdje duurt voor dat de operatie plaats zal vinden, maar het lukt hem inmiddels goed om over zijn gevoelens te praten. Daarnaast heeft hij een vriendin, Robin, en ze zijn knettergek op elkaar. Zij kent Lucas zoals hij nu is en ze accepteert dat zijn lijf nog zal veranderen. Ik weet zeker dat het goed gaat komen met Lucas. We zijn al zo ver gekomen, dat laatste stukje van de weg gaan we ook halen.”

Interview: Elselien van Dieren. Beeld: iStock