De Dag Nadat - ik dankzij familie en vrienden mijn droomreis kon maken

Hier lees verderging met Janine (65) nadat zij en haar man dankzij donaties van familie en vriendin wél hun droomreis konden maken. Het was als een geschenk uit de hemel, omdat kort daarvoor kanker bij haar werd geconstateerd.

Janine: “We zijn naar Zuid-Afrika geweest! De teller bleef maar lopen en uiteindelijk is er 150 euro meer binnengekomen dan het oorspronkelijke streefbedrag. We hebben een prachtige tijd gehad. Het was zo fijn onze familie weer te zien. In het begin waren de kleinkinderen een beetje verlegen, ze moesten duidelijk aan ons wennen. Toen eenmaal het ijs gebroken was, hebben we het heerlijk gehad met ze. Ik wist dat dit de laatste keer was dat ik hen zag. Toch heb ik het afscheid luchtig gehouden, dat wilde ik ook voor de kleinkinderen. Ik wilde geen drama.”

Dankbaar

“Qua gezondheid ga ik nu wat achteruit. De medicijnen die ik lang heb geslikt doen niks meer, daarom start ik binnenkort met immuuntherapie. Ik hoop dat die aanslaat. Ik ben er nog steeds, dat staat voorop. Elke ochtend als ik wakker word denk ik: deze dag heb ik toch maar weer mooi in the pocket!”

Interview: Lieneke van der Fluit. Beeld: iStock.