De Dag Nadat - Ik opnieuw verliefd werd op mijn grote liefde

Hier kun je lezen hoe het verderging met Silvie (41), nadat zij vlak voor kerst was vreemdgegaan met haar grote liefde. De spanning tussen haar en haar man Roel was om te snijden.

Silvie: “Na die avond hebben Stan en ik meer dan een half jaar geen contact gehad. Ik hoopte dat ik mijn huwelijk met Roel kon redden, vooral voor de kinderen. Dat is niet gelukt. Er waren al scheuren in ons huwelijk en we kregen steeds vaker ruzie. Het komt niet door Stan dat we uit elkaar zijn gegaan, maar mijn verliefdheid heeft het wel een zetje gegeven.”

Hart sloeg op hol

“Ik probeerde hem te vergeten, maar toen ik op de terugweg van de zomervakantie in de auto een app van hem kreeg, wist ik dat dat niet zou lukken. De vakantie was niet leuk geweest. Roel en ik probeerden het te laten werken, over Stan spraken we niet meer. Blijkbaar dachten we allebei: als we maar hard genoeg doen alsof het goed gaat en het niet meer over Stan hebben, krijgen we onze relatie wel weer op de rit. Maar we dreven van elkaar weg, er was steeds minder contact tussen ons. De app van Stan kreeg ik midden in de nacht, net toen we de grens van Duitsland over reden en ik weer bereik had. Ik zei er niets over tegen Roel, maar mijn hart sloeg op hol.

Een punt zetten

Kort daarna spraken Stan en ik af. In de ochtend, met een kop koffie, om nuchter te bespreken hoe het tussen ons zat. Kort daarna besloten Roel en ik ermee te stoppen. Na een knallende ruzie konden we niet anders dan tot de conclusie komen dat we niet verder konden met elkaar, hoe erg we het allebei ook vonden om ons gezin op te breken. Die nacht bespraken we hoe we het zouden regelen. Dat ik een nieuw huis zou zoeken en dat we voor een co-ouderschap zouden gaan. Ik ben in een sloophuisje gaan wonen en kon een half jaar later een eigen huis kopen.”

Samen

“Stan en ik zijn nog steeds bij elkaar. Een familieman is hij nooit geworden en we wonen niet samen. Als de kinderen bij mij zijn, heb ik mijn eigen leven met hen. In het weekend is Stan er vaak, en hoewel hij wel een goede band met de kinderen heeft en het heel leuk vindt, ziet hij zichzelf niet als hun stiefvader. Dat type is hij niet en ik vind dat prima. Stan heeft nooit een kinderwens gehad en blijkbaar moest ik eerst een gezin met een ander opbouwen om definitief met Stan samen te kunnen zijn. Toen ik hem vertelde dat ik ging scheiden, zei hij: ‘Ik laat je geen tweede keer gaan.’”

Afsluiten

“Mijn relatie met Roel is goed en we hebben het prima geregeld voor de kinderen. Hoewel het veel verdriet heeft gekost, vind ik het ook mooi dat ik uiteindelijk toch samen ben met mijn grote liefde.”

Interview: Rosa Koelemeijer. Beeld: iStock.