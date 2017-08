De Dag Nadat – mijn vermiste kat na 12 jaar weer thuiskwam

Hier kun je lezen hoe het verder ging nadat Caroline (44) gebeld werd door het dierenasiel dat haar kater Sjakie was binnengebracht. “Dat hij ooit weer zou opduiken, had ik echt nooit verwacht.”

“Ik gisteren gebeld door een dierenasiel 50 kilometer verderop. ‘Ik denk dat wij uw kat hebben gevonden’, zei een medewerker. Ik antwoordde dat ik helemaal geen kat héb. Toen ze zei dat het om een gechipte kater met de naam Sjakie ging, viel ik bijna van mijn stoel. Al die jaren ging ik ervan uit dat Sjakie dood was. Na een maand van zoeken, roepen en briefjes ophangen in de buurt had ik het opgegeven. Dat hij ooit weer zou opduiken, had ik echt nooit verwacht. Even aarzelde ik wat te doen. Het dier in het asiel laten, ervan uitgaande dat hij door iemand anders zou worden ‘gered’? Hij was tenslotte allang mijn kat niet meer. En als alleenstaande moeder heb ik het financieel niet breed, een kat kost toch weer geld. Maar al snel wilde ik maar één ding: Sjakie weer zien.”

Nog net zo lief

“Ik heb de auto van mijn broer geleend en ben opgewonden naar het asiel gereden. Toen ik Sjaak zag, sprongen de tranen in mijn ogen. Mijn oude maatje, en hij was nog net zo lief. Er werd me verteld dat Sjakie door een oude dame was gebracht, ze kon hem helaas niet meenemen naar het verzorgingshuis. Op mijn aandringen kreeg ik de contactgegevens van deze vrouw mee. Zo te zien had ze goed voor het beestje gezorgd, Sjakie zag er gezond uit.”

Hoe gaat het nu?

“Sjakie woont inmiddels alweer een jaar bij ons en mijn dochter en ik zijn nog steeds heel blij met hem. Sjaak is een tevreden beest dat het liefste op schoot zit – of op mijn toetsenbord als ik wil werken. Hij is nu vijftien, maar gelukkig nog kerngezond. De oude dame die twaalf jaar voor Sjakie heeft gezorgd is jammer genoeg nooit langsgekomen. Toen ik haar nog eens probeerde te bellen was het nummer niet meer in gebruik, ik heb geen idee hoe ik met haar in contact kan komen. Ik vertel anderen nog regelmatig het verhaal van Sjakie, de katapultkat: het blijft bijzonder dat hij na al die jaren weer bij mij terecht is gekomen.”

Tekst: Krista Izelaar. Beeld: iStock