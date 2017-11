De Dag Nadat - Mijn kind van school werd gestuurd

Hier lees je hoe het verder ging met Mascha (41), wier zoon van school werd gestuurd. Joshua werd aangewezen als de aanstichter van een incident waarbij iedereen in groep 8 elkaar met verf besmeurde. De school besloot niet met hem verder te gaan.

Mascha: “We zijn nu ruim driekwart jaar verder. Het is geen leuke tijd geweest voor Joshua. Na de kerstvakantie heeft hij negen weken thuis gezeten. Ik heb alle scholen in de omgeving aangeschreven, maar nergens kon hij terecht. Ik wilde natuurlijk dat hij zijn cito’s kon maken, want zonder cito-scores zou hij ook niet op een middelbare school terecht kunnen. Uiteindelijk is hij op het speciaal onderwijs beland, terwijl ook deze school vond dat hij hier eigenlijk niet thuishoort. Hij vond het er vreselijk. Als ik hem wegbracht, deed hij snel zijn capuchon op zodat hij niet herkend zou worden.”

Hard werken

“Hij heeft op zich wel zijn plekje gevonden daar, hij had er ontzettend fijne juffen die echt naar hem luisterden. Vrijwel direct moest ik alweer verder gaan zoeken, ditmaal naar een middelbare school. Ook dat heeft nogal wat voeten in aarde gehad. Omdat hij zijn cito’s nog niet had gemaakt, leek het er even op of er wéér nergens plek was voor hem. Dus ik zat weer thuis met een jongen die helemaal van slag was. De laatste weken was hij iedere dag aan het huilen.”

Nieuw begin

“Tot de zomervakantie ben ik aan het bellen en mailen geweest en het is me uiteindelijk gelukt! Joshua is onlangs gestart op een reguliere scholengemeenschap in de buurt. Ik hoop dat we alle ellende nu achter de rug hebben en hij een fijne middelbareschooltijd tegemoet gaat. En ik hoop dat hij niet zijn leven lang last gaat hebben van wat één school van hem vindt.”

Tekst: Lieneke van der Fluit. Beeld: iStock.

