De Dag Nadat - ook mijn tweede kind naar het buitenland vertrok

Hier lees je hoe het nu gaat met Elly (67) wier kinderen allebei emigreerden.

Elly: “We zijn inmiddels 3 jaar verder en Jille en zijn gezin zijn weer teruggekeerd naar Nederland. Het is heerlijk dat ze weer dichterbij zijn, al wonen ze nog steeds op twee uur autorijden bij ons vandaan. Toch, het idee dat we geen vliegtuig meer nodig hebben om elkaar te kunnen zien, is fijn. Ook kunnen de jongens weer wat vaker bij ons logeren, heel gezellig.”

Verandering

“Het is gek, maar we zien elkaar nu minder dan toen ze in Londen woonden. Dat heeft ook met de leeftijd van de jongens te maken. Die zijn nu 12 en 10 en ontzettend druk met school, vriendjes en sporten. Dat is nu het belangrijkste in hun levens. Hierin verandert onze rol als opa en oma ook weer.”

Ingeburgerd

“Wieke, haar man en de jongens wonen inmiddels zes jaar in Amerika. Eerlijk gezegd hoop ik met heel mijn hart dat ze terugkomen naar Nederland. De kleinkinderen zijn al echt veramerikaanst. Ik vrees dat als ze niet als gezin terugkomen, de jongens voorgoed daar blijven.”

Genieten

“We gaan zien wat de toekomst brengt, ergens in de komende jaren zal de beslissing vallen. Tot die tijd blijven wij op en neer reizen en genieten van onze bezoeken aan onze dochter en haar gezin én het prachtige land dat Amerika is.”

Tekst: Lieneke van der Fluit. Beeld: iStock.