De Dag Nadat - ik verhuisde na onze scheiding

Hier kun je lezen hoe het verder ging nadat Vala (35) van het platteland terug naar de stad verhuisde, omdat zij en haar man besloten te scheiden.

Vala: “We wonen nu twee jaar in Utrecht en ik heb het gevoel dat ik sinds een halfjaar tot rust aan het komen ben. Er is ook zoveel gebeurd de afgelopen jaren. De scheiding, de verhuizing terug naar de ‘bewoonde’ wereld, de kinderen die opnieuw hun draai moesten vinden. Maar dat is nog niet alles, ik ben hertrouwd en we hebben sinds een jaar een dochtertje samen. Het gaat goed met haar en ook met ons. De kinderen zijn dol op hun kleine zusje en op mijn man. Mijn ex-man heeft ook een nieuwe relatie en ons onderlinge contact verloopt goed. We spreken elkaar dagelijks en kunnen de zorg voor de kinderen prima verdelen. De boerderij heeft een jaar te koop gestaan, maar is uiteindelijk verkocht.”

Nieuw thuis

“Soms mis ik de Achterhoek, de ruimte, de mooie natuur en de boerderij. Maar ik ken nu ook de keerzijde van dat romantische plattelandsleven. Dus: doe mij de Vinex!”

