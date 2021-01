De Dag Nadat – Ik mijn vriendin betrapte op diefstal uit mijn winkel

Madeleines goede vriendin en tevens werknemer Nadia stal van haar. Toen ze werd betrapt had ze voor bijna €1.000 aan producten in haar tas zitten.

Madeleine (44): “Nog een halfjaar heeft Nadia bij ons gewerkt. Ik kon haar niet meer om me heen verdragen, dus is ze gaan werken in de salon achter de winkel. Wat prima kon, omdat ze ook schoonheidsspecialiste is. Wel had ik de eerste weken nog een opgefokt gevoel als zij er ook was. Die 6 maanden waarin ze nog bij ons werkte, zijn we heel afstandelijk met elkaar omgegaan. Er is geen persoonlijk gesprek meer geweest en zelfs als ze even een boodschap ging halen, controleerde ik haar tas. Het vertrouwen was weg.

Het went nooit

Ik dacht altijd dat veel klanten speciaal voor haar naar de winkel kwamen, maar dat bleek helemaal niet zo te zijn. Sterker nog: ik hoor zelfs terug dat mensen haar veel te amicaal vonden en het fijn vinden dat ze niet meer bij ons werkt. En dat ik regelmatig hoor dat mensen het leuk vinden om mij meer in de winkel te zien, geeft me veel energie. Als ik de omzet van nu vergelijk met die van de tijd dat Nadia nog bij ons werkte, dan is het opvallend om te zien dat die, sinds haar vertrek, elke maand zo’n 25% hoger is. Ik vermoed dat ze niet alleen dingen uit de winkel wegnam, maar ook sjoemelde met het voorraadbeheer.

Volgend jaar vieren mijn ouders dat hun bedrijven veertig jaar bestaan. Al 25 jaar werk ik in hun winkels en in die van mezelf en in die tijd zijn er wel dertig werknemers geweest die betrapt zijn op diefstal. Dat went nooit. Mijn vader zegt altijd: elk mens heeft recht op controle. En inderdaad, als je niets te verbergen hebt, is controle helemaal niet erg. Al verbetert de sfeer er niet van.

Les geweest

Hoe dan ook, ik wil mijn vertrouwen niet verliezen. Ik wil niet met wantrouwen naar de mensen om me heen en naar de wereld kijken. Op 1 februari 2019 was Nadia’s afscheid. Ik heb haar een hand gegeven en gezegd: ‘Ik hoop dat het goed gaat met je.’ Dat meende ik ook wel.

Dat ze nooit haar excuses heeft aangeboden, heeft me teleurgesteld. Maar ik ben een goede werkgever geweest. En ik ben er trots op dat ik dit tot het einde toe heb kunnen volhouden. Ik heb er ook iets van geleerd. Dat ik zelf sterk genoeg ben en dat ik helemaal niet hoef te denken dat successen van anderen afhankelijk zijn. En dat ik wat meer controleer, is alleen maar goed. Gelukkig heb ik dit af kunnen sluiten. Het is klaar.”

Interview: Christien Jansen, beeld: iStock