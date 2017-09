Hier kun je lezen hoe het verderging nadat het zoontje van Krista (37) op de afdeling neonatalogie terechtkwam. “Ineens werd hij slap in mijn armen.”

Krista (37): “Mijn zoontje Otis heeft in totaal 7 dagen op de afdeling neonatologie gelegen; de tijd die nodig was om antibiotica toe te dienen. Ik heb die week ervaren als een emotionele rollercoaster; ik had een ziek kind, op hol geslagen hormonen, een traumatische bevalling en een toegetakeld lijf dat ik zo vaak mogelijk op een dag naar de kinderafdeling probeerde te slepen om bij Otis te zijn. Het bleef moeilijk om hem zo te zien. Omdat de adertjes van een pasgeboren kindje zo teer zijn, is zijn infuusje een paar keer in die week gesneuveld. Ze moesten hem dan opnieuw aanbrengen en dat is heel moeilijk bij zo’n kleintje. Otis had overal blauwe plekken op zijn handjes en voetjes van het prikken.

Warme herinneringen

De naarste ervaring was toen ik Otis op een dag borstvoeding aan het geven was, en hij ineens slap werd in mijn armen. In paniek riep ik om hulp, toen de verpleegkundige hem aanpakte kwam hij gelukkig weer bij. Later – aan de monitor – bleek dat hij af en toe stopte met ademen, waarna hij zichzelf gelukkig steeds herstelde. Zijn longen waren nog niet helemaal rijp, heel uitzonderlijk voor een voldragen baby. Toch heb ik ook warme herinneringen aan die ziekenhuistijd. Ik was voor het eerst moeder geworden en voelde me, behalve intens moe en heel bezorgd, ook intens gelukkig. Het was een feest toen we Otis mee naar huis mochten nemen. De rust keerde terug. Vanaf dat moment is het prima gegaan met hem en hij is nu een blije, sociale, pittige, maar vooral heel normale peuter. Ziek is hij nooit meer geweest.

Roze wolk

Inmiddels ben ik hoogzwanger van mijn tweede. Ik hoop op een gezond kind, een onbezorgde kraamtijd en een heel, heel dikke roze wolk deze keer.”

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle Daily in je mailbox? Meld je aan voor de Daily Update!

BEKIJK OOK: Vrouw bevalt van 3 tweelingen in 26 maanden!



Tekst: Krista Izelaar. Beeld: iStock