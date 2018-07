De Dag Nadat - Mijn zoon (12) een psychose kreeg

Hier kun je lezen hoe het verder ging met Trudy (50) nadat haar zoon van twaalf jaar een psychose kreeg.

“Soms denk ik nog aan de wanhoop die ik voelde toen Luuk en ik in de kliniek verbleven. Het was moeilijk om toe te moeten kijken terwijl hij zijn herstelperiode doorging. De medicijnen veroorzaakten flinke bijwerkingen. Even was ik Luuk echt kwijt, maar hij herstelde snel. Al na een paar maanden mocht ik mijn zoon weer mee naar huis nemen.”

Luuk is weer Luuk

“Luuk zit in de derde klas op de middelbare school en doet het heel goed. Met een goede cijferlijst gaat hij over naar de vierde klas en daarmee ook laatste jaar. Voetballen en gamen zijn nog steeds zijn grootste passies en vrienden heeft hij genoeg. Met z’n vieren hebben we het ook weer erg fijn en gaan we regelmatig naar de camping. Ik zie Luuk weer als de Luuk die ik ken. Ik heb mijn zoon weer terug.”

Willen weten

“Praten over zijn psychose doet hij liever niet. Als Luuk soms iets geks doet of een foutje maakt, roepen we nog wel eens: ‘Ga nou niet weer gek doen, hè?’ Dan reageert hij soms boos, maar soms lacht hij ook. Het is maar een enkele keer voorgekomen dat Luuk meer wilde weten over zijn psychose. Hij stelde vragen over wat hij deed of vroeg ons of we de foto’s en filmpjes die mijn man en ik hebben gemaakt aan hem willen laten zien.”

Wantrouwen

“Het is al drie jaar geleden, maar ik blijf bang dat Luuk weer terugvalt in een psychose. Vooral over het gamen was ik in het begin nogal wantrouwend. Maar wanneer ik onzeker word, bedenk ik me dat de kans inmiddels op een terugval even groot is als de kans van iemand die nog nooit een psychose heeft gehad. En dat stelt mij gerust.”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Beeld: iStock Interview: Isa Schill