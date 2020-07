Nienke (50) verbrak haar huwelijk met haar man en kreeg toen een relatie kreeg met een vrouw.

Nienke: “Niemand was echt verbaasd dat ik een relatie met een vrouw had. Dat verbaasde mij wél. Ik hoorde dat mensen het wel bij me vonden passen. Nou, dan weet je meer dan ik, dacht ik. Ik had verwacht dat ik van alles over me heen zou krijgen als ik uit de kast zou komen, maar dat werd gebagatelliseerd en overschaduwd door het feit dat ik bij mijn ex weg was.”

Boos

“Iedereen had medelijden met hem en met de kinderen. Er werd totaal geen aandacht aan mij besteed. De scheiding was er in 3 maanden doorheen, in die tijd woonde ik in het huis van mijn moeder. De oudste was zo boos dat ze daar nooit naartoe is gekomen, die had in haar hoofd: mijn moeder heeft ons verlaten en ze houdt meer van Heleen dan van mij. Heleen is daar uit respect voor de kinderen ook niet geweest. Maar vanaf het moment dat ik de sleutel van het nieuwe huis had, hebben we alles samen gedaan, ook al konden we nog een hele tijd niet samenwonen.”