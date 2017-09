Hier kun je lezen hoe het verder ging nadat Ellen (46) uit haar coma ontwaakte na haar scooterongeluk op Bali. “Ik moest en zou lopen.”

“In augustus 2014 kreeg ik het ongeluk op Bali. Ik kan wel zeggen dat mijn leven sindsdien 100 procent is gekeerd. Ik ging even hallo zeggen tegen vrienden op mijn scooter en daarna was alles anders. Ik heb zwaar hersenletsel en veel lichamelijke handicaps. Ik ben halfblind en halfdoof. Mijn oog is uiteindelijk geopereerd, waardoor het niet meer dicht zit, maar ik zie er niets door. Reizen kan ik niet meer en mijn business heb ik moeten opgeven. Het is heel zwaar geweest om te leren accepteren dat ik mijn oude leven nooit meer terugkrijg. Foto’s van mijn oude vrije leventje kan ik nog steeds moeilijk bekijken.”

Sporten

“Na Heliomare ging ik bij mijn moeder wonen, maar ik moest helemaal opnieuw mijn weg vinden in deze maatschappij. Teveel prikkels kan ik bijvoorbeeld niet aan en ik heb weinig energie. Ik ben ook een tijd opgenomen geweest, omdat ik in een depressie terecht kwam. Toch kan ik zeggen dat het inmiddels redelijk goed met me gaat en dat ik mijn leven weer zinvol vind. Ik heb mijn eigen huis en kan mezelf redden. En het allerbelangrijkste: het is me inderdaad gelukt om zonder hulpstukken te kunnen lopen en ik sport ook weer regelmatig. Bij de kleine sportschool bij mij op de hoek en dat doet me erg goed. Twee keer per week werk ik als vrijwilliger bij Only Friends, waar kinderen met een beperking kunnen sporten. Dat doe ik zo graag, sporten kan zoveel betekenen voor deze kinderen. Ook heb ik het schilderen ontdekt. Zo heb ik toch weer lol in mijn leven gekregen.”

Dam tot Damloop

“In Heliomare werden ze gek van me, want ik moest en zou lopen, daar liet ik me niet vanaf brengen. Door te blijven oefenen is het me uiteindelijk gelukt. Dat betekent ontzettend veel voor me, ik zou het vreselijk vinden als ik bijvoorbeeld met een looprekje zou moeten lopen of een rolstoel nodig had. Nu is het mijn doel om straks op 16 september de Dam tot Damloop wandeltocht uit te lopen. 10 kilometer, van de Dam in Amsterdam naar de Dam in Zaandam. Daarmee wil ik laten zien dat vechten zin heeft. Mijn rechterbeen blijft ongecoördineerd en mijn rechtervoet blijft slapen. Na de loop zal ik meer pijn hebben dan gewoonlijk en mijn oog zal door de inspanning droger zijn en meer prikken. Maar ik zal zo trots zijn als het me lukt om ‘m uit te lopen en daarmee geld kan ophalen voor de Edwin van der Sar foundation. Nog een week en dan is het zover.”

Kijk voor meer informatie over de Dam tot Damloop van Ellen op haar Facebookpagina Ellen Loopt.

