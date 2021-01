De Dag Nadat – mijn man geen gevoel meer had in zijn benen

Hier kun je lezen hoe het nu gaat met Martha (49) en haar man Roelof nadat hij plotseling geen gevoel meer had in zijn benen. “Roelof is een enorme vechter.”

Roelof maakte Martha midden in de nacht in paniek wakker. “De dekens waren opeens zo zwaar en hij voelde zijn benen niet. Maar toen hij het dekbed aan de kant gooide, kwam het gevoel niet terug. Hij kon niet eens overeind komen. Ik belde de huisarts, die na onderzoek een ambulance belde. Een uur later tilden 2 ambulancebroeders mijn man in een tilstoel van de trap. Hij was in shock.”

Operatie

In het ziekenhuis in Sneek werd al snel vastgesteld dat het iets in zijn rug moest zijn. Maar wat? “Hij heeft een paar keer een hernia gehad, maar dit was wel even iets anders. Na een aantal scans – terwijl voor mij in de wachtkamer de uren tergend langzaam voorbijkropen – werd vroeg in de ochtend besloten Roelof over te brengen naar Groningen. Daar werd duidelijk wat hem mankeerde: een dubbele hernia, waardoor de zenuwen naar zijn benen werden afgekneld, iets wat zelden voorkomt. Er was maar 1 mogelijkheid: direct naar de operatiekamer.”