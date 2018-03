De Dag Nadat – Ik een nieuwe lever kreeg

Hier kun je lezen hoe het verder ging met Elsemiek nadat ze een levertransplantatie onderging. “De grootste loftrompet gaat naar mijn donor.”

Hoe gaat het nu?

Elsemiek (inmiddels 30): “Al met al heb ik een half jaar in het ziekenhuis gelegen. De artsen wisten niet of ik het zou redden. Er kwamen complicaties bij, er zat vocht in mijn longen en ik had een maag-darmperforatie. Toch heb ik altijd vertrouwen gehouden in de dokters. Inmiddels gaat het goed met me, al zal ik mijn leven lang medicijnen moeten slikken en ben ik veel sneller vermoeid dan een ander. Ik ben weer parttime aan de slag als gymdocent. Handballen op hoog niveau kan ik niet meer, wel probeer ik nog drie keer in de week te sporten.”

Gele ogen

“In de maanden na mijn transplantatie was ik vaak bang dat het opnieuw mis zou gaan. Ik keek continu in de spiegel naar mijn ogen: waren ze niet geel? Het beïnvloedde mijn leven. Ik ben gaan praten met een maatschappelijk werker, dat hielp. Nu probeer ik het leven met de dag te nemen. Ik heb geen idee hoe oud ik zal worden, maar met dat idee heb ik leren leven.”

Loftrompet

“Vijf jaar na mijn transplantatie eet ik een ijsje en drink tegelijk sinas. In een koud glas, waarvan de druppels water naar beneden lopen. Het herinnert me aan vijf jaar lang zwoegen en acceptatie. Het haalt respect naar boven voor alle chirurgen, artsen en verpleegkundigen die dag en nacht voor mij klaar hebben gestaan. Maar de grootste loftrompet gaat naar mijn donor. Ik weet niet wie hij of zij is, maar door die persoon kon ik twee jaar geleden in het huwelijksbootje stappen en hebben mijn dierbaren nooit hoeven rouwen.”

Interview: Krista Izelaar. Beeld: iStock.