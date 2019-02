De Dag Nadat - Ik mijn vader eindelijk durfde te confronteren

Hier kun je lezen hoe het verder ging nadat Marianne (28) haar vader vertelde dat ze wist dat hij haar in haar jeugd seksueel misbruikt had. “Mijn moeder denkt dat ik psychisch ziek ben en daarom dit verhaal verzin.”

Marianne (46): “Dat ik op mijn 28e eindelijk stopte met zwijgen, is voor mij levensveranderend geweest. Pas toen kon ik beginnen met helen. Als je met een geheim rondloopt dat zo zwaar op je drukt, is dat allesoverheersend. Inmiddels weet iedereen in mijn omgeving van mijn verleden. Nu kan ik er zelfs anderen mee helpen, via mijn stichting Project Speak Now. Seksueel misbruik en incest mogen niet worden verzwegen.”

Trauma

“Mijn vader is inmiddels overleden. Mijn moeder gelooft mij tot op de dag van vandaag niet. Mensen in mijn omgeving zeiden: ‘Wacht maar. Als je vader dood is, zal ze wel toenadering zoeken.’ Dat gebeurde niet. Ze denkt nog steeds dat ik psychisch ziek ben en daarom dit verhaal verzin. Dat doet heel veel pijn, maar ik heb het geaccepteerd. Met mijn moeder heb ik geen contact meer. Maar ik heb nu een lieve vriend en een fijne, warme schoonfamilie. Alles wat ik zelf nooit heb gehad. Er zijn nog wel momenten dat mijn trauma weer even de kop opsteekt. Dan word ik emotioneel en voel ik me heel kwetsbaar. Maar ik kom er altijd weer uit. Ik voel me sterker dan ooit.”

Interview: Krista Izelaar. Beeld: iStock. Met dank aan: Stichting Project Speak Now