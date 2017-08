Die Ene Keer: "Zijn sterke handen begonnen mijn bilspieren te kneden"

Die ene keer. Het mocht niet, het kon niet… maar het gebeurde toch. Sascha (42) vertelt over die ene keer met een masseur. “Zou dit er gewoon bij horen of gaf hij mij nu een special treatment?”

Sascha (42): “Omdat mijn schouders al een tijdlang erg vast zaten, besloot ik een massage te boeken. Ik schrok een beetje toen ik zag dat de masseur een jonge, knappe, gespierde man was. Een zongebruind gezicht, een stel kaarsrechte witte tanden. Maar goed dat ik net alles heb laten waxen, schoot het door me heen. In mijn ondergoed mocht ik plaatsnemen op de tafel, mijn gezicht in een gat.

Special treatment

Geconcentreerd en doelmatig begon hij me te masseren met olie, langzaam ontspande ik onder zijn aanrakingen. Af en toe zag ik zijn onderlijf in beeld verschijnen door mijn gat. Ineens vroeg hij of hij ook mijn billen moest masseren, en dat hij dan wel even mijn slipje opzij moest schuiven. ‘Is goed’, antwoordde ik met schorre stem. Ik wilde niet dat hij zou ophouden. Met een snelle beweging schoof hij mijn onderbroek tussen mijn billen en zijn sterke handen begonnen mijn bilspieren te kneden. Af en toe kwamen zijn vingers heel dicht bij mijn kruis. Mijn ademhaling werd zwaarder. Zou dit er gewoon bij horen? Of gaf hij mij nu een special treatment?

Erectie

Weer dat onderlijf van hem in beeld. Ik zag dat de bobbel in zijn broek groter was geworden, hij had nu overduidelijk een erectie. Ineens hoorde ik mezelf zeggen: ‘Zit een happy end ook in het pakket?’ Terwijl ik op mijn lip beet – wat had ik nu toch voorgesteld? – hoorde ik hem alleen zachtjes grinniken. Maar toen verplaatste zijn hand zich resoluut naar mijn vagina. Hij masseerde mijn intieme deel net zo vaardig als hij de rest van mijn lichaam had aangeraakt. Ik kronkelde onder zijn handen. Het orgasme leek vanuit mijn tenen te komen.

Rustig aankleden

Terwijl ik lag uit te hijgen, nog steeds met mijn gezicht in dat gat, zei hij professioneel: ‘Ik ga even naar de kamer hiernaast, dan kunt u zich rustig aankleden.’ Pas toen hij de deur achter zich dichttrok, durfde ik overeind te komen. Wat was hier zojuist gebeurd? Met een rood hoofd – deels van opwinding, deels uit schaamte – trok ik mijn kleren aan en glipte naar buiten. Bij de receptioniste mocht ik afrekenen, de masseur heb ik niet meer gezien. Giechelend en rozig ben ik naar huis gefietst. Sinds die ene keer heb ik nog een paar keer een massage bij die salon geboekt, maar hem heb ik helaas nooit meer gezien.”

Tekst: Krista Izelaar. Beeld: iStock