Die Ene Keer: 'Wat doe jij nou?', vroeg Pieter verbaasd

Per ongeluk, als wraak of juist uit verdriet: er is meer dan één reden waarom we weleens een andere man dan onze eigen zoenen. Wekelijks vertellen vrouwen aan Libelle Daily waarom ze het Die Ene Keer niet netjes hielden. Deze week: Janneke (40) meende signalen op te vangen van de vader van een haar dochters’ klasgenootjes.

“Daphne, de jongste van mijn drie kinderen, zat in groep 8 toen er een nieuw meisje bij haar in de klas kwam. Vrij laat inderdaad, maar het was iets met nood breekt wet. Sylvia werd in die korte tijd voor de brugklas een goede vriendin van mijn dochter en daarom kreeg ik als moeder te maken met haar ouders. Pieter en Nelly waren op het oog een gelukkig getrouwd stel. Klassiek gelukkig bijna: hij werkte als sales manager bij een internationaal softwarebedrijf, zij werkte twee dagen per week in de bibliotheek terwijl ze haar studie Nederlands afrondde. Twee kinderen, een labrador en een huisje in Frankrijk.

Waddeneiland

Wat een verschil met mijn huishouden. Ik was alweer een paar jaar alleen, nadat de vader van mijn dochters Iris, Roos en Daphne me flink had belazerd. Ik werkte me een slag in de rondte als pedagogisch medewerker op een school voor speciaal onderwijs. Hard werken, maar ik hield ervan. Onze vakantie bestond meestal uit twee weken een Waddeneiland, gevolgd door logeerpartijtjes bij papa, de opa’s en oma’s en soms met een vriendinnetje mee op vakantie. We hadden het samen zeker niet slecht – maar het was niet vanzelfsprekend.

Ondanks de verschillen tussen onze gezinnen, mocht ik Pieter en Nelly al snel graag. Toen het na een paar maanden tijd werd voor de grote groep 8 uitvoering, leek het me dan ook logisch samen met hen een steentje bij te dragen. Van alle ouders werd een bijdrage verwacht aan het decor en andere praktische zaken. Dan konden de kinderen zich focussen op de uitvoering zelf. We besloten om de props onder onze hoede te nemen, al die accessoires, hoeden, paraplu’s, brievenbussen, enzovoorts die een toneelstuk zoveel echter maken.