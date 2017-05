Die Ene Keer: 'Kamer 209', zei hij, terwijl hij opstond

Per ongeluk, als wraak of juist uit verdriet: er is meer dan één reden waarom we weleens een andere man dan onze eigen zoenen. Wekelijks vertellen vrouwen aan Libelle waarom ze het Die Ene Keer niet netjes hielden. Deze week: Sonja (35) raakte tijdens een verjaardagsetentje aan de praat met een heel leuke man.

Mijn zus heeft een relatie met een man die een stuk ouder is dan zij. Niet 6 jaar, maar 16 jaar, dat idee. Hij heeft al drie kinderen uit een eerder huwelijk – de oudste is maar een paar jaar jonger dan mijn zus. Gelukkig maakt het voor de familieband niets uit. Ze lopen niet de deur bij elkaar plat, maar gaan wel een paar keer per jaar uit eten samen. De vriend van mijn zus, Hans, logeert ook geregeld bij zijn oudste zoon, Michiel, om op zijn kleindochters te passen.

Onlangs werd mijn zus, Maaike, 49. Ze is niet zo’n feestbeest, dus ze vierde het en petit comité. Hans was er natuurlijk, ook zijn kinderen waren van de partij en mijn moeder en ik vertegenwoordigden ‘onze kant’. Voor de gelegenheid aten we in het stamrestaurant van Maaike en Hans, een leuk Frans georiënteerd restaurant, waar de obers nog in onberispelijk witte schorten liepen en de wijnkaart voortreffelijk was.

Wijnglas

Het werd een fantastische avond. Ik zat naast Michiel. Zijn vrouw, Henrieke, was thuis met de kinderen. Ik kende hem natuurlijk wel een beetje, maar we hadden nog niet eerder uitgebreid gepraat. Daar hadden we deze avond alle gelegenheid voor – en ook wel voor meer, zo bleek.

Van de steak tartare tot het Franse kaasplankje: ik heb me tijdens een etentje nog nooit zo goed vermaakt. Michiel bleek een charmante, welbespraakte tafelgenoot. Hij zorgde dat mijn wijnglas bijgevuld bleef, vroeg me de oren van het hoofd en vertelde op zijn beurt geen enkele doodsaaie anekdote over zichzelf. Met het verstrijken van de avond en de flessen drank begon ik me steeds meer af te vragen waarom ik hem (of een man zoals hem) niet eerder had ontmoet. Wat een verademing.

We zaten uit te buiken toen hij opstond. Hij keek even naar zijn broer: “Ga je mee roken?” Broer Joost schudde van nee. Michiel keek naar mij. “Jij toevallig wel zin?”, vroeg hij. Ik was even in de war – zin in hem? Sowieso! Maar dat zou gek zijn als hij dat hardop zou zeggen… Een seconde later was ik weer bij en schoof mijn stoel naar achteren. “Sigaretje, goed idee.”

Waxinelichtje

Een van de obers wenkte ons en wees op het gangetje dat richting de keuken liep. “Niet rechtdoor, maar laatste deur links”, zei hij. “Dan sta je in de binnentuin.” Ik ging Michiel voor. Verbeeldde ik het me nou, of liep hij wel heel dicht achter me? De binnentuin bleek meer een binnenplaats te zijn – maar wel met een paar fijne banken en hier en daar een brandend waxinelichtje.

We lieten ons op de kussens vallen. Michiel pakte een pakje sigaretten uit zijn broekzak, bood mij een aan en viste toen een aansteker uit zijn andere zak. Ik hield mijn hand om de sigaret, tegen de luchtstroom. Hij hield zijn hand tegen die van mij en stak ‘m met zijn andere aan. Ik glimlachte naar hem en wilde achterover gaan zitten. Hij weerhield me daarvan door mijn hand te pakken. Hij stak zijn sigaret tussen zijn lippen, boog zich voorover en hield ‘m tegen die van mij. We zaten opeens wel heel dicht bij elkaar.

Mogelijkheden

In stilte rookten we. Nadat we onze peuken hadden uitgedrukt, bleven we nog even zitten. Ik voelde zijn linkerhand op mijn rechter. Hij drukte een visitekaartje in mijn handpalm. “Kamer 209”, zei hij in mijn oor terwijl hij opstond. Michiel liep naar binnen, ik bleef nog even zitten. Het kaartje was van een hotel. Mijn mond werd droog toen ik aan de mogelijkheden dacht.

Een paar dagen later sprak ik mijn zus even over het etentje. Ik was enthousiast, roemde het eten – en natuurlijk ook Michiel. “Jaaaa, leuke vent is dat hè?”, antwoordde Maaike. “Ik vind ‘m ook wel wat voor jou. Jammer alleen dat-ie bezet is…”

Je moest eens weten, dacht ik.

Eerdere delen teruglezen? Dat kan op de overzichtspagina van Die Ene Keer

De leukste artikelen van Libelle ook in je mailbox? Abonneer je op de nieuwsbrief!

Beeld: Istock