Die Ene Keer: 'Ik moest je gewoon weer zien', zei mijn zwager

Per ongeluk, als wraak of juist uit verdriet: er is meer dan één reden waarom we weleens een andere man dan onze eigen zoenen. Wekelijks vertellen vrouwen aan Libelle Daily waarom ze het Die Ene Keer niet netjes hielden. Deze week: de nieuwe vriend van Angela’s zus bleek haar ex.

“Op mijn 16e kreeg ik verkering met Raymond. Vijf jaar ouder dan ik, stoer, oorbelletje, brommer, dat werk. We waren samen tot mijn 22e, toen ik afstudeerde en voor mijn werk verhuisde naar een andere stad. Daar ging ik als verpleegkundige aan het werk in een universitair medisch centrum; ik kon er een vervolgopleiding volgen, wat voor mij de voornaamste reden was om de stap te zetten. Raymond vond het prima dat ik ging, maar maakte wel heel duidelijk dat hij niet van plan was onze thuisstad te verlaten. Na een paar maanden reizen in de weekenden – dat vooral van mijn kant kwam – hakte ik de knoop door: we konden beter uit elkaar gaan.

Nieuwe vriend

Een paar jaar later belde mijn zus me op een avond op. Tamara was altijd in de buurt van mijn ouders blijven wonen. Ze werkte in de plaatselijke supermarkt, waar ze inmiddels chef was. Ze vertelde me een tikje zenuwachtig dat ze een nieuwe vriend had. De reden van haar zenuwen? Haar relatie bleek een oude bekende van mij te zijn… Raymond inderdaad. Ik was verbaasd, dat zeker, maar ik verzekerde haar dat ze van mij geen problemen hoefde te verwachten. Ik was al lang en breed over die man heen. Althans, dat dacht ik.

De eerste keer dat ik ze samen zag, was met de verjaardag van onze (schoon)moeder. Ik reisde af naar het ouderlijk huis, zette bloemen in een vaas, deelde rondjes koffie en taart uit en net toen ik zelf even wilde gaan zitten, kwamen Raymond en Tamara binnen. Het was alsof ik een stomp in mijn maag kreeg. Alles wat me zo aan hem had aangetrokken op mijn 16e – zijn ogen, zijn handen, zijn bulderende lach, zijn aandacht voor de mensen – sloeg me keihard in mijn gezicht. Ik lachte naar ze, dat lukte me nog wel, en vluchtte toen naar de keuken.