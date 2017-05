Die Ene Keer: 'Zullen we dit op mijn kamer voortzetten?'

Per ongeluk, als wraak of juist uit verdriet: er is meer dan één reden waarom we weleens een andere man dan onze eigen zoenen. Wekelijks vertellen vrouwen aan Libelle Daily waarom ze het Die Ene Keer niet netjes hielden. Deze week: Jantien (52) pakte haar flirtende man terug op het bedrijfsuitje.

Het werk van mijn man organiseert een keer in de drie jaar een groot personeelsuitje. Inclusief aanhang, overnachting, uitgebreid diner, de hele rataplan. Normaal vind ik dat leuke gelegenheden: ik spreek de collega’s van André eens wat uitgebreider, er zijn altijd vrouwen van met wie ik het uitstekend kan vinden en de hotels waar we verblijven zijn steevast voorzien van een uitgebreide spa. Ideaal om even bij te komen dus.

Dit jaar kon ik het enthousiasme echter niet zo opbrengen. Ik zou voor het eerst kennismaken met Linda, het nieuwe hoofd personeelszaken, waar André maar niet uitgepraat over raakte.

Dat begon, vrij onschuldig, met werkgerelateerde verhalen, maar veranderde toen mijn man tussen de vergaderingsverslagen door steeds vaker persoonlijke informatie over Linda liet vallen. Ze had net als wij een uitbouw laten plaatsen, tipte André over goede films en zou als ik hem moest geloven bijna de nieuwe sous-chef bij een sterrenrestaurant zijn geworden, zo goed kon ze koken.

Door zijn lofzangen op haar voelde ik me ongemakkelijk. Toch probeerde ik dat weg te drukken, enthousiasme te veinzen. Dat lukte heel aardig, de eerste helft van dag 1. Tot we aanschoven voor het diner. Linda zat aan de tafel naast ons, maar wel rug aan rug met André, die zijn genoegen daarover nauwelijks kon verbloemen. Gang na gang moest ik toezien hoe hij steeds vaker mijn zijn rug naar mij toe zat en met haar zat te praten en te lachen. Op een verontschuldigend lachje in mijn richting na, deed Laura niks.

Gekscherend

We waren aan het afzakkertje toe en ik had er genoeg van. Ik stond op en met een vaag smoesje excuseerde ik me. Mijn plan was in bad te liggen met een genereuze portie gin uit de minibar. Misschien dat dat zou helpen.

Ik veranderde van gedachten toen ik op weg naar de liften John zag staan. André’s leidinggevende was een paar jaar jonger dan ik, gescheiden en een flirt. Normaal lachte ik altijd maar een beetje als hij zijn charmes op me los liet. Toen hij dit keer gekscherend vroeg of er nog een drankje met me inzat, bedacht ik me geen moment en trakteerde hem op een 100 Watt glimlach. “Natuurlijk!”

Hij moest even over zijn verbazing heenkomen, maar daarna leidde hij me gentleman als hij was naar een leuk stukje van de bar, hielp met het aanduwen van de barkruk en wist zonder me te vragen waar ik zin in had. Die zin breidde zich langzaam uit met elk drankje. John schoof zijn kruk steeds dichter naar me toe en toen ik na het vierde drankje opkeek was zijn gezicht zo dichtbij dat het zonde leek hem niet te zoenen.

Verbazing

John beantwoordde mijn kus heel even, trok me naar zich toe en fluisterde in mijn oor: “Zullen we dit anders op mijn kamer voortzetten? Minder toeschouwers.” Ik lachte weer mijn mega-glimlach en hij hielp me grijnzend van mijn barstoel af. Als twee ondeugende tieners verdwenen we naar zijn hotelkamer, waar ik getrakteerd werd op een fantastische vrijpartij.

Voor mijn gevoel uren later sloop ik naar onze kamer. Ik deed de deur open en zag tot mijn verbazing licht branden. André lag te lezen in bed. “Waar kom jij nou vandaan?”, vroeg hij. “Oh, de bar”, wist ik luchtig uit te brengen. “Ik heb nog zitten kletsen met John en wat anderen. Even douchen hoor, dan kom ik naar bed.”

Toen ik de badkamer uitkwam, sliep hij.

Eerdere delen teruglezen? Dat kan op de overzichtspagina van Die Ene Keer

De leukste artikelen van Libelle ook in je mailbox? Abonneer je op de nieuwsbrief!

Beeld: iStock