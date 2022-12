Zelf breien: zo maak je een vrolijke hoes voor je waterkruik

Over de makers

Dendennis (Dennis van den Brink) en Mr. Knitbear (Wim Vandereyken) zijn twee goede vrienden die veel plezier halen uit breien en die boodschap graag willen overbrengen aan de rest van de wereld. Dennis brengt al sinds 2014 haak- en breiboeken uit - vijftien in totaal. Wim heeft ook al vele kilometers gebreid en gehaakt. In 2018 waren ze samen op ‘haakcruise’ (jawel) toen het idee ontstond om samen breiboeken te maken, met eenvoudige uitleg en toegankelijke patronen, voorzien van een dosis humor. Zo gezegd, zo gedaan.

Maar het leukste van al: speciaal voor Libelle maakten de twee een kerstig patroon voor een kruikwarmer, met daarin een vrolijke tekst verwerkt.

Dit heb je nodig • 2 bollen Lang Yarns Merino 120 34.0001 Wit

• 1 bol Lang Yarns Merino 120 34.0060 Rood

• Breinaalden: 4 mm en 3 mm

Zo maak je ’m

Voorkant

Zet 58 steken op met breinaald 4 mm. Je breit de kruikwarmer van onderen naar boven (= toe-up).

Toer 1: Brei alle steken recht. (58)

Toer 2: Brei RVA (brei recht in de voorste en in de achterste lus) in de eerste steek, de 2 middelste steken en de laatste steek van de toer. De rest van de steken brei je recht. (62)

Toer 3-9: Herhaal toer 2. (90)

Toer 10-69: Volg het telpatroon. (90) Brei nu verder met de kleinere naald (3 mm)

Toer 70: Brei elke 5de en 6de steek recht samen. (75)

Toer 71: *Brei 1 steek verdraaid recht, brei 1 steek recht, brei 1 steek averecht* en herhaal van * tot * (75)

Herhaal toer 71 tot de boord 14 cm lang is (of tot je je bol hebt opgebreid). Kant alle steken af.

Achterkant

Herhaal het patroon voor het achterpand maar gebruik het telpatroon voor de achterkant.

Afwerking

Leg beide panden onder een vochtige doek voor een mooi, glad resultaat.

Naai de zij- en ondernaden van voor- en achterpand aan elkaar en plooi de boord naar beneden.

