Diana (51): ‘Ik gebruikte mijn ziekte als excuus’

Wil je gezonder leven, maar zijn die eerste stappen erg lastig? Je bent niet de enige! Lees mee met het verhaal van Diana, die besloot ermee aan de slag te gaan. Hier lees je hoe zij haar eerste stappen heeft beleefd en wat ze doet om vol te houden.

Diana (51), tandartsassistente, moeder van twee kinderen en getrouwd, viel met hulp van een voedingscoach binnen een jaar 30 kilo af. “Ik voel me weer op-en-top vrouw én sexy.”

“Ik heb de ziekte van Acnes, een zenuwbeknelling van de buikwand, waaraan ik al drie keer ben geopereerd. Ik werd zwaarder en zwaarder en ben op een gegeven moment mijn ziekte als excuus gaan gebruiken: ik ging van maat 38 naar maat 50. Allerlei diëten heb ik geprobeerd, van shakes tot koolhydraatarm eten, maar die hadden vooral een jojo-effect. Toen mijn weegschaal op een dag 105 kilo aangaf, was dat een schok en een eyeopener tegelijk.”

Simpele aanpassingen

“Op een dag raakte ik heel toevallig in gesprek met een voedingscoach, en zij nodigde me uit voor een workshop. Dat was precies wat ik nodig had. Daar leerde ik dat diëten niet helpt en dat ik mijn levensstijl vrij simpel zou kunnen aanpassen. Toen wist ik: dit kan ik! Vanaf dat moment ging de knop om.

Drie maanden lang werd ik gecoacht: ik werd gewogen, kreeg tips en voerde gesprekken. Ik leerde dat ik in plaats van minder meer moest gaan eten, maar dan gezonder en bewuster. Tijdens mijn afval proces kreeg ik wel een tegenval. De ziekte ACNES was weer terug in mijn leven gekomen.Ik raakte in paniek en was bang om weer dikker te worden. Na een goed gesprek met mijn voedingscoach ging ik er weer vol tegenaan. Het zat immers tussen mijn oren. Inmiddels ben ik 30 kilo afgevallen. Op mijn vijftigste verjaardag droeg ik een jurk in maat 50, dit jaar verzoop ik erin.”

Vol zelfvertrouwen

“Zonder de hulp van de voedingscoach was dit me niet gelukt. Van haar heb ik geleerd om positief naar mezelf te kijken. Om mijn doel te bereiken, heb ik foto’s van mezelf, slank en in bikini, op de koelkast gehangen. Soms kijk ik ernaar en zeg tegen mezelf: ‘Het gaat goed, je bent er bijna.’

Ik ontzeg mezelf weinig. Op verjaardagen maak ik een keuze: ga ik voor een borrelhapje of een stukje taart? Verder zwem ik twee keer in de week en samen met vriendinnen heb ik een wandelclub opgericht. Ik zit goed in mijn vel, slaap lekker, voel me energiek, ben vol zelfvertrouwen. Kortom: Ik voel me weer op-en-top vrouw én sexy. Ik heb nog één doel, en dat is weer in maat 38 passen. Dat gaat me zeker lukken!”

Hoe is het nu met Diane (51), die de eerste stap naar een gezonder leven zette en haar overgewicht aanpakte?

“Ik barst van de energie. Ik ben niet alleen die kilo’s kwijt, maar slaap ook veel beter. Om het vol te houden moest ik ook aan mezelf werken. Ik heb geleerd mezelf te zien als de vrouw die ik wil zijn. Op lastige momenten stel ik mezelf de vraag ‘Wat wil je nu echt?’ en dan weet ik weer waarom ik het doe. Ik wil gezond zijn en blijven. En slank natuurlijk.”

Eten inplannen

“Ik ben weinig valkuilen tegengekomen. Ik mag eigenlijk alles eten en gebruik de app ‘my fitnespall’ om te bepalen wat ik eet. Weet ik dat ik vanavond een feestje heb, dan houd ik daar overdag rekening mee. Ik sla geen maaltijden over, want dat is niet goed. Ik mag gelukkig nog weleens snoepen, maar wel met mate. En ik geniet er meer van.”

Niet laten overhalen

“Ik sta sterker in mijn schoenen nu. Waar ik voorheen nog weleens naar argumenten van anderen luisterde en me liet overhalen, luister ik nu vooral naar mezelf. Als ik zeg dat ik iets niet wil eten, dan eet ik het niet.

Ik denk weleens: had ik maar eerder een voedingscoach in de arm genomen. Ik hou van mijn lichaam en mijn leven en dat zeg ik elke dag tegen mezelf: ‘Ik kan dit.’ Dat helpt. Zolang je twijfelt, lukt het niet. Ik heb nu echt de regie over mijn leven terug. En dat voelt zó goed!”

