Pauline (60): ‘Na mijn borstkanker was het tijd om weer in beweging te komen’

Wil je gezonder leven, maar zijn die eerste stappen erg lastig? Je bent niet de enige! In deze serie verhalen volg je drie vrouwen die besloten ermee aan de slag te gaan. Hier lees je hoe zij hun eerste stappen hebben beleefd en wat ze doen om vol te houden.

Pauline Witte (60) is getrouwd en moeder van twee kinderen. Nadat ze borstkanker kreeg, stond sporten jarenlang niet op de agenda. Nu wil ze de regie over haar lijf terug en zich weer lekker gezond voelen. Ze besloot de sportschool te proberen.

“Ik tenniste altijd drie keer per week, tot ik tien jaar geleden borstkanker kreeg. Na de chemotherapie en de operatie had ik veel last had van mijn arm, tennissen lukte niet meer. Sporten verdween helemaal naar de achtergrond en de kilootjes vlogen eraan. Mijn kleren zaten te strak en ik voelde me niet lekker meer in m’n lijf. Ik besloot dat ik weer in beweging moest komen.”

Snelle pasjes niks voor haar

“Naar de sportschool gaan voelde als een flinke stap. Ik zat niet lekker in mijn vel én ik had geen idee wat ik leuk vond. Al snel ontdekte ik dat groepslessen met snelle pasjes niks voor mij waren. Ik haalde daar echt geen plezier uit. De Milon Circle training, waarbij alle spiergroepen worden getraind, vond ik wél leuk: ik kan het alleen doen en het duurt maar 35 minuten, dat past beter bij mij.”

“Ik zet door, stapje voor stapje”

Blijven proberen

“Sporten gaat nog steeds niet vanzelf, ik moet mezelf soms echt aansporen om van de bank af te komen, zeker als het koud is of regent. Sommige oefeningen blijf ik heel zwaar vinden, zoals steppen, maar ik weet inmiddels dat ik me altijd heel lekker voel als ik toch ga. Mijn doel is om een betere conditie te krijgen én om wat kilootjes te verliezen. Ik ben er al een paar kwijt en voel me fitter, mijn lichaam is al veel strakker dan vorig jaar. Ik krijg complimentjes, die me extra motiveren om verder te gaan. Ik zit beter in mijn vel dan de afgelopen tien jaar, dat gevoel wil ik niet meer kwijt. En ook al heb ik soms geen zin om te sporten, ik zet door, stapje voor stapje.”

De doorpak-stappen van Pauline…

‘Afgelopen zomer ben ik met mooi weer een keer per week gaan wandelen. Ik maak nu wandelingen van tien kilometer. Dit wil ik blijven volhouden, zodat ik nog langere tochten kan maken. Mijn conditie is door het trainen in de sportschool gelukkig al flink verbeterd. Het liefst raak ik nog wel wat extra kilo’s kwijt, daarom ga ik nu even voor wat minder brood en meer groenten.

Hoe fijn ook, het blijft een constant gevecht om het vol te houden. Als ik niet lekker in mijn vel zit, kan ik me er soms niet toe zetten. Maar ik weet ook dat als ik niet consequent beweeg, ik alleen maar vermoeider word. Na het sporten voel ik me meteen fitter. Ik vind het wel jammer dat ik niet meer kan tennissen. Het competitiegevoel geeft me meer adrenaline dan trainen op de sportschool. Maar na de operatie en de chemotherapie kan ik mijn arm helaas niet meer goed gebruiken.

Mijn tip

Ondanks de moeilijke momenten val ik, denk ik, niet snel terug. Ik voel me echt veel beter. Dat zou ik aan iedereen die ook begint, willen meegeven. Doe het! En voel je niet schuldig wanneer het even minder gaat. Accepteer het, zet door en plan die sportafspraak in je agenda!’

‘Mens, wat ben je mooi als je probeert’

