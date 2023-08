17 producten die je echt niet in de koelkast hoeft te bewaren

Er zijn namelijk voedingsmiddelen die sneller bederven als je ze koel bewaart. Hieronder lees je welke 17 producten je beter uit de koelkast kunt halen.

Maak jij de volgende fouten bij het bewaren van voedingsmiddelen?

Avocado

Duurt het ontzettend lang voordat je kunt genieten van je broodje avocado? Haal hem snel uit de koelkast. Door de kou rijpt de avocado véél minder snel dan erbuiten. Tip: doe de avocado in een zak met een banaan of appel en hij is nog sneller rijp. En mocht je een halve avocado over hebben, dan kan het wél handig zijn om ’m in een scheutje water in de koelkast te bewaren. Zo kun je er de volgende dag van genieten, zonder dat-ie bruin is geworden.

Tomaten en pompoenen

De koelte van de koelkast is slecht voor tomaten en pompoenen, ze gaan er sneller van rotten.

Jam

Aangezien jam over het algemeen wordt gemaakt met veel conserveermiddelen, kun je dit goedje prima (tijdelijk) buiten de koelkast bewaren. Zelfs als het potje al open is, blijft-ie lange tijd goed.

Basilicum

Basilicumblaadjes absorberen koelkastluchtjes, wat natuurlijk niet zo lekker is. Het beste is als je verse basilicum in een kopje water op de vensterbank zet.

Uien

Bewaar uien het liefst in een droge, goed geventileerde ruimte. Houd ze uit de buurt van aardappelen. Die zorgen er namelijk voor dat de uien sneller rotten.

Knoflook

Lucht is belangrijk voor knoflook, dus de koelkast is een no-go area.

Honing

Ook al bederft honing niet, toch kun je het maar beter niet in de ijskast bewaren. Dit versnelt namelijk het kristallisatieproces, waardoor de honing een dikke drab wordt. Zonde! (Overigens kun je gekristalliseerde honing in de magnetron of een warmwaterbadje weer glad krijgen.)

(Zoete) aardappelen

Door de koude van de koelkast kan het zetmeel snel worden omgezet in suiker. Hierdoor wordt de smaak anders en rotten ze sneller.

Olijfolie

Olijfolie hoort smeuïg en zacht te zijn in plaats van dik en boterachtig. Bewaar de voorraad daarom buiten de koelkast op een donkere, koele plek.

Bananen

Leg alleen rijpe bananen in de koelkast. De kou in de koelkast voorkomt dat ze verder gaan rijpen. De schil kan dan wel wat donker worden, maar de banaan zelf blijft rijp. Als je onrijpe bananen in de kou legt, rijpen ze vertraagd en kun je lang wachten tot je ervan kunt genieten. Niet altijd even handig dus.

Ananas, meloen, perziken en nectarines

Deze fruitsoorten kunnen niet goed tegen kou. Ze raken voedingsstoffen kwijt, wat hartstikke zonde is. Fruit is juist zo gezond.

Pepers

Als je de smaak van de pepers wilt behouden, kun je ze beter open en bloot in de keuken(la) leggen.

Aubergine

Deze donkerpaarse vrucht blijft veel langer goed als je hem op kamertemperatuur en het liefst in het donker bewaart. Als-ie onder de tien graden Celsius wordt, tast de kou de smaak en textuur van de aubergine aan.

Augurken

Augurken zwemmen in conserveermiddelen, waardoor ze de koelkast helemaal niet nodig hebben.

Eieren

Dit blijft altijd een discussiepuntje. Moet je eieren nu wél of niet in de koelkast bewaren? Er valt voor beide wat te zeggen. Ze liggen niet voor niets in de supermarkt buiten de koelkast. Alleen bij hoge temperaturen in huis kun je ze beter in de koelkast bewaren.

Tonijn

De meeste mensen bewaren tonijn in de koelkast, terwijl het beter is om de vis op kamertemperatuur te bewaren als het blikje nog dicht is. De smaak blijft dan beter bewaard.