17x eten waarvan je niet wist dat je het kon invriezen

Mocht je dus die zak chips niet leeg krijgen, of een pakje boter teveel hebben gekocht, dan kun je die dus gewoon in de vriezer kiepen. Wat handig!

Deze etenswaren kun je allemaal invriezen zonder dat je het eigenlijk wist (en we vertellen natuurlijk ook hoe):

Hummus

Het makkelijkste maak je je eigen hummus in grote porties en die kun je dus gewoon invriezen. Giet er wel even een laagje olijfolie over en zorg dat je hummus in een goed afgesloten diepvriesbakje zit.

Eieren

Ja, ook je kippenei kan gewoon de vriezer in. Is wel even een werkje: je moet rauwe eieren klutsen en die vervolgens in een ijsblokjesvorm gieten. Eieren in de schaal kunnen gaan barsten in de kou en daar smullen bacteriën weer van: geen optie dus.

Gekookte pasta

Niet weggooien hoor, de pastarestjes! Met een drupje olijfolie erbij kun je je spaghetti of macaroni gewoon invriezen. Het drupje olie voorkomt dat de pasta één grote klont vormt als je het weer ontdooit.

Kaas

Harde of oude kaas kun je invriezen, mits je het wil gaan gebruiken om mee te koken. Door de kristallisering in de vriezer verandert je kaas namelijk wel een beetje van structuur.

Sla

Je ergert je vast gigantisch aan halve zakken bruine sla in je koelkast. Geen nood: ook bladsla kun je invriezen. Wanneer je je groentjes ontdooit zijn ze niet meer lekker te eten als salade, maar wel echt een perfecte basis voor een groente smoothie als je daarvan houdt.

Avocado's

Stop een gepelde avocado in een diepvrieszak, plet hem (lekker om je agressie kwijt te raken) en meng je mashed avocado met een drupje citroensap. Ontdooide avocado's vormen de perfecte basis voor bijvoorbeeld guacamole.

Boter

Gezouten boter blijft 9 maanden goed in de vriezer, ongezouten 5. Stop de boter in een luchtdichte doos en klaar is Kees!

Chips en crackers

Dichte zakken chips kunnen in z'n geheel de vriezer in. Is de zak eenmaal open, stop dan je overgebleven chips in een diepvrieszak en doe er wat folie omheen. En ja, ze zijn net zo knapperig na het ontdooien! Extra tip: dit geldt ook voor crackers!

Bloem

Bloem kun je gemakkelijk in de vriezer bewaren, op de manier die jij het makkelijkst vindt. Zorg er wel voor dat wanneer je de bloem weer gaat gebruiken, hij perfect op kamertemperatuur is, want bakken met koude bloem is een no go.

Bruine suiker

Harde klonten in je bruine suiker: daar houden we niet van! Rol de suiker in plastic folie en stop het dan in een diepvrieszak.

Chocolade

Chocolade weggooien is heiligschennis. Mocht je dat laatste restje écht niet op kunnen, stop het dan eerst 24 uur in de koelkast. Je chocola raakt dan gewend aan de temperatuur. Na een dagje koelkast kan het zo de vriezer in. Wanneer je de chocola weer wil gebruiken, leg hem dan eerst weer 24 uur in de koelkast.

Vleeswaren

Ongeopende pakjes kunnen gelijk de vriezer in, anders moet je je restjes vlees gewoon even in een diepvrieszak stoppen. Blijft 2 maanden goed!

Noten

Noten blijven héél lang goed, maar worden vaak wat muffig van smaak. Je kunt ze gewoon invriezen, tot wel 2 jaar!

Marshmallows

Je zult ze niet elke dag eten, maar ook marshmallows kunnen zonder problemen gewoon in de vriezer worden bewaard.

Bouillon

Zelf bouillon maken is hartstikke heerlijk, maar blijft helaas nooit lang goed in de koelkast. Je kunt bouillon gewoon invriezen in een ijsblokjesvorm!

Gekookte rijst

Je kunt gekookte rijst direct uit de vriezer gebruiken. Sterker nog, dat is beter dan wanneer je het eerst ontdooit. Bewaar je rijst in een diepvrieszak en zorg dat de zak een soort plak vormt. Als je de bevroren rijst wil gebruiken, is dat het makkelijkste in de magnetron. Doe de rijst met een eetlepel water in een magnetronbestendig bakje en warm het een minuutje op.