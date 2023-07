3 mocktails: de lekkerste zomercocktails, maar dan alcoholvrij

Zet jij je drankgebruik deze zomer een aantal maand (of langer) op pauze? Good for you (en voor je portemonnee). Gelukkig hoeft dat niet saai te zijn.

Mocktails voor in de zomer

Wist je dat elk wijntje, biertje of cocktail het risico op het krijgen van kanker vergroot? Daarom is het een verstandige keuze om deze zomer even helemaal géén alcohol te drinken. En nee, dat betekent niet dat je dan alleen maar water, thee of cola mag drinken waardoor je ieder feestje liever afslaat. We geven je graag wat inspiratie voor een paar heerlijke alcoholvrije drankjes.

1. Granaatappel Spritz

Ben je dol op Aperol Spritz? Dan is dít de alcoholvrije cocktail voor jou. Het is een heerlijk verfrissend drankje om mee af te koelen tijdens een hittegolf.

Ingrediënten

100 milliliter water

Tijm

Granaatappel

(Bloed)sinaasappel

50 milliliter granaatappelsap

25 gram suiker

IJsblokjes

Zo maak je ‘m

Verhit het water met de suiker, voeg vervolgens de tijm toe en laat het geheel een kwartiertje op een zacht vuurtje inkoken. Uiteindelijk ontstaat er suikersiroop. Bewaar dit in een flesje, zodat je het meerdere keren kunt gebruiken. Pers de (bloed)sinaasappel en maak de pitjes los van de granaatappel. Vul de cocktailshaker met ijsblokjes, 50 milliliter granaatappelsap, 50 milliliter bloedsinaasappelsap en twee eetlepels suikersiroop. Shake totdat het drankje ijskoud is. Vul een glas met ijsblokjes en een eetlepel granaatappelpitjes. Vul het glas met de mocktail en top af met een takje tijm.

2. Zomerpunch

Deze punch is een drankje dat zowel met als zónder alcohol heerlijk smaakt. De basis maak je namelijk alcoholvrij. Cheers!

Ingrediënten

125 milliliter cranberrysap

100 milliliter sinaasappelsap

Kaneelstokje

Kruidnagel

Steranijs

Citroen

Sinaasappel

Ginger Ale

Rozemarijn

Zo maak je ‘m

Meng cranberrysap met sinaasappelsap, het kaneelstokje, de kruidnagel en steranijs. Voeg een plakje citroen en sinaasappel toe en roer goed door. Zet vervolgens in de koelkast. Na een paar uur kun je een glas halfvol vullen met ginger ale. Voeg ook een paar ijsblokjes toe. Top de mocktail vervolgens af met de basispunch. Voeg eventueel een takje rozemarijn toe voor de finishing touch.

3. Virgin coconut Mojito

Geniet (of verlang) je deze zomer van een vakantie op een wit strand vol palmbomen en een kraakheldere zee? Probeer deze virgin Mojito met kokossmaak. Genieten!

Ingrediënten

Limoen

Munt

1 theelepel rietsuiker (of kokosbloesemsuiker)

80 milliliter kokosnootwater

80 milliliter bruisend water

Zo maak je ‘m

Snijd de limoen in vier partjes en doe er twee in je glas. Voeg hier de suiker en muntblaadjes van vier takjes aan toe. Plet deze ingrediënten met een stampertje. Vul het glas vervolgens tot aan de rand met ijsblokjes en voeg hier het kokos- en bruisende water aan toe. Top de alcoholvrije kokosmojito af met een extra limoentje of wat muntblaadjes.

Is het leven nog wel leuk zonder alcohol? Die vraag krijgt ontwijnvlogger Jacqueline vaak te horen. Zij heeft daar een heel goed antwoord op, dat ze deelt in deze video:

Bron: Drink it fresh, Eating Well