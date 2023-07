3x de lekkerste barbecuerecepten van Yvette van Boven

GROTE GARNALEN MET LIMOENBIESLOOKMARINADE

Grote garnalen zijn geweldig voor op de barbecue, want hun schaal houdt de binnenkant heerlijk sappig. Hier marineer ik ze in een pittig-fris mengsel met veel limoen.

Voor 20 stuks

• 20 grote garnalen

• sap en rasp van 2 limoenen en 2 citroenen

• 100 ml lichte plantaardige olie

• 3 tenen knoflook, geperst

• 1 groene peper, zaadjes verwijderd

• flinke bos bieslook

• flinke bos munt

• peper en zout

Bereidingstijd: 4 uur en 15 min. Kcal: 64 p.st. (berekend zonder brood)

Maak in de blender een marinade van alle ingrediënten (behalve de garnalen). Giet in een schaal en schep de garnalen erdoor. Zet afgedekt 4 uur in de koelkast. Haal de garnalen uit de marinade en rijg ze aan lange stalen pennen. Gril ze kort aan beide kanten gaar op een hete barbecue. Kook de rest van de marinade in in een steelpan op een hoek van de barbecue of op het fornuis en dien de garnalen op met de saus erover. Geef er gescheurde stukken naan (even opgewarmd op de barbecue) bij.