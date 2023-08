3x zalige citrusmocktail

Je hebt geen alcohol nodig om een zalige cocktail te maken. Deze mocktails met citrusvruchten maken er sowieso een feestje van.

Yvette van boven Oof Verschuren

Gember-sinaasappelmocktail

Gember en munt geven dit drankje een spannende twist.

Voor 1 glas • 6-8 muntblaadjes + extra takje als garnering

• 1–2 el gembersiroop

• 2 el limoensap (1 limoen)

• 1 handje ijsblokjes

• 75 ml vers sinaasappelsap

• 75 ml bruisend water

• Sinaasappel- en limoenschijfje als garnering Bereidingstijd: 5 min. Kcal.: 110 per glas

Doe de muntblaadjes in een hoog glas en giet er de gembersiroop en het limoensap op.`

Kneus de muntblaadjes een beetje met een stampertje of lepel.

Voeg wat ijsblokjes toe en schenk het sinaasappelsap en bruisend water erbij.

Garneer met een takje munt, een sinaasappel- en limoenschijfje.

Rozemarijn-grapefruit mocktail

Verslavend lekker met een volwassen, kruidige smaak.

Voor 6 glazen Rozemarijnsiroop

• 250 ml water

• 200 g rietsuiker

• 4 el honing

• 75 ml vers grapefruitsap

• 2 grote krullen grapefruitschil, alleen het geel!

• 2-3 takjes rozemarijn Verder nodig

• Grapefruitsap

• Bruisend water

• IJsblokjes

• Takjes rozemarijn

• Schijfjes grapefruit Bereidingstijd: 25 min. + afkoelen. Kcal.: 220 per glas

Breng voor de siroop het water met de suiker, de honing en het grapefruitsap in een steelpan aan de kook. Roer regelmatig zodat de suiker oplost.

Voeg de grapefruitschillen en rozemarijn toe en laat 5 min. op lager vuur een beetje inkoken.

Draai het vuur uit en laat de siroop afkoelen.

Zeef de siroop en bewaar tot gebruik in een schone fles in de koelkast.

Schenk 2 delen siroop in een mooi glas, voeg 2 delen grapefruitsap toe, 3 à 4 delen bruisend water en wat ijsblokjes.

Garneer met een takje rozemarijn en een schijfje grapefruit.

Citroen-smoothie

Met kokosyoghurt en havermelk is deze smoothie helemaal vegan.

Voor 1 glas • 1 citroen, fijne rasp en sap

• 100 g Griekse of kokosyoghurt

• 1 tl vanille-extract

• ¼ tl kurkumapoeder

• 250 ml koe- of havermelk

• 1-2 el ahornsiroop, naar smaak

• Schijfje citroen als garnering Bereiden: 5 min. Kcal.: 330 per glas

Draai in een blender alle ingrediënten op de hoogste stand tot een schuimige drank.

Serveer in een hoog glas met een rietje.

Styling: Nanouk Souren van Ramshorst | Foodstyling: Oscar de Lint | Productie en receptuur: Studio Van Boven | Assistent Yvette: Charlot van Scheijen | M.M.V.: Great by Greet