Driewerf hoera! Eindelijk, na twee jaar thuis vieren, is Woningsdag weer gewoon Koningsdag. Dat vraagt dus om een leuk feestje mét een aantal lekkere drankjes. Oranje, natuurlijk. Aperol is en blijft een goede keuze, maar er is meer! Drink je geen alcohol? Ook dan proost je gewoon vrolijk in het oranje mee.

Mandarijn mojito (cocktail met of zonder alcohol)

Veel oranje cocktails worden gemaakt met sinaasappel, maar laten we de mandarijn ook niet vergeten. Ook oranje, en lekker zoet. Deze mandarijn mojito maak je met rum, Cointreau (toch een klein beetje sinaasappel), suikersiroop, spa rood, rietsuiker en munt. Drink je geen alcohol? Dan laat je de rum en cointreau gewoon weg (of neem een alcoholvrije rum) en vul je het aan met wat meer spa rood. Net zo feestelijk! Hier lees je hoe je deze cocktail maakt.

Oranje Rosé Aperol Spritz cocktail

De Aperol Spritz is dé oranje cocktail en daarmee natuurlijk ook perfect voor Koningsdag. Maar heel origineel is het niet. Daarom maken we dit jaar niet de normale Aperol Spritz, maar een Tropical Rosé Aperol Spritz. Die maak je met Aperol, passievruchtsap, limoensap, Pellegrino (of ander bruisend water) en sparkling rosé. Net even anders, maar nog steeds even lekker. Hier vind je het recept.

Oranjebittercocktail

Aperol is tegenwoordig dan misschien hét oranje drankje, maar jarenlang was dat (en misschien nog steeds ook wel) oranjebitter. Dit drankje is ook héél geschikt om een cocktail mee te maken. Hoe? Vul een glas met ijsblokjes en voeg daaraan een flinke scheut oranjebitter toe. Vul tot de helft van het glas aan met sinaasappelsap en de rest met spa rood.

Oranje scroppino

De Italiaanse scroppino maak je officieel met wodka, prosecco en citroensorbetijs, maar hier kun je heel gemakkelijk een oranje variant van maken. Gebruik daarvoor in plaats van ijs met citroensmaak deze keer sorbetijs met sinaasappel of bloedsinaasappel. Dat is niet in veel winkels verkrijgbaar, maar ook heel gemakkelijk zelf te maken.

Proost!

